Navratri Recipes 2025: फलाहार के लिए इस खास तरीके से बनाएं फ्रूट कस्टर्ड, दिनभर बनी रहेगी एनर्जी
नवरात्र के उपवास के दौरान फलाहार में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जो कमजोरी से बचाएं और शरीर को एनर्जी दें। इसमें फलों दूध और मेवे से बना फ्रूट कस्टर्ड (Fruit Custard Recipe) काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह स्वाद में काफी अच्छा होता है और इसे तैयार करना भी काफी आसान है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र (Navratri 2025) का त्योहार देवी के नौ स्वरूपों को समर्पित है। इस दौरान देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है और भक्त उपवास भी करते हैं। कुछ लोग पूरे नौ दिनों का व्रत रखते हैं, तो कुछ दिन में एक बार अन्न ग्रहण करते हैं। हालांकि, व्रत के दौरान फलाहार (Navratri Recipe 2025) किया जाता है, ताकि शरीर को एनर्जी मिले।
अगर आप भी नवरात्र का व्रत करते हैं, तो फलाहार के लिए फ्रूट कस्टर्ड (Fruit Custard for Navratri) बना सकते हैं। दरअसल, फलों, दूध और मेवे से बना होता है इसलिए सेहत को फायदा पहुंचाता है और इसे खाने से शरीर को एनर्जी और पोषण भी मिलता है। साथ ही, इसे बनाना भी काफी आसान होता है। आइए जानते हैं फ्रूट कस्टर्ड बनाने की आसान रेसिपी।
फ्रूट कस्टर्ड बनाने का तरीका
सामग्री:
- दूध- 1 लीटर (फुल क्रीम)
- चीनी या मिश्री पाउडर- 1/2 कप (स्वादानुसार)
- केसर- कुछ धागे
- इलायची पाउडर- 1/4 चम्मच
- फल- अपनी पसंद के अनुसार (जैसे- सेब, केला, अंगूर, अनार, पपीता, चीकू)। ध्यान रखें कि खट्टे फल जैसे संतरा या मौसमी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वे दूध को फाड़ सकते हैं।
- ड्राई फ्रूट्स- बादाम, काजू, किशमिश
विधि:
- सबसे पहले एक कड़ाही या पैन में दूध डालकर उसे मध्यम आंच पर गर्म करें। जब दूध में उबाल आ जाए तो आंच धीमी कर दें।
- अब उबलते दूध में चीनी या मिश्री पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं, जब तक कि वह पूरी तरह घुल न जाए।
- अगर आप व्रत के दौरान कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो दूध को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक वह गाढ़ा होकर अपनी मात्रा का लगभग आधा न रह जाए। आप चाहें तो इसमें दूध को गाढ़ा करने के लिए भुने हुए मखाने, बादाम, काजू और खजूर को पीसकर भी डाल सकते हैं।
- जब कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए, तो गैस बंद कर दें। इसे थोड़ा ठंडा होने दें और फिर फ्रिज में कम से कम 2-3 घंटे के लिए रख दें ताकि यह अच्छी तरह से ठंडा हो जाए।
- जब कस्टर्ड पूरी तरह से ठंडा हो जाए, तो इसमें कटे हुए फल और ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिला लें।
- ठंडा-ठंडा फ्रूट कस्टर्ड एक बाउल में निकालें और ऊपर से थोड़े और कटे हुए फलों या ड्राई फ्रूट्स से सजाकर परोसें।
