नवरात्र के व्रत को और भी खास बना देगी ड्राई-फ्रूट साबूदाना खीर, इस आसान रेसिपी से करें तैयार

नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक माता रानी के भक्त व्रत रखकर उनकी पूजा करते हैं। व्रत में खाने-पीने का खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप भी इस बार कुछ स्वादिष्ट और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो ड्राई-फ्रूट साबूदाना खीर एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह खीर न सिर्फ पेट को फुल रखती है, बल्कि इसमें मौजूद ड्राई-फ्रूट्स आपको दिनभर एनर्जी भी देते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आइए, जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।

नवरात्र के व्रत को और भी खास बना देगी ड्राई-फ्रूट साबूदाना खीर, इस आसान रेसिपी से करें तैयार