शाम की भूख में झटपट बनाएं लजीज काठी रोल, खाने वाले पूछते रह जाएंगे रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शाम होते ही हल्की-फुल्की भूख लगना आम बात है। ऐसे में, समोसे और पकौड़े खाने का मन करता है, लेकिन हर बार तला-भुना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे में, क्यों न इस बार कुछ नया और स्वादिष्ट ट्राई किया जाए? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो बनाने में आसान है और खाने में बेहद लाजवाब।