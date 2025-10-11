Language
    शाम की भूख में झटपट बनाएं लजीज काठी रोल, खाने वाले पूछते रह जाएंगे रेसिपी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:10 PM (IST)

    शाम होते ही हल्की-फुल्की भूख लगना आम बात है। ऐसे में कुछ चटपटा और स्वादिष्ट खाने का मन करता है। अगर आप भी रोज-रोज के स्नैक्स से अब ऊब चुके हैं, तो इस बार बनाएं गरमागरम और लाजवाब काठी रोल। इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि हर कोई इसकी रेसिपी पूछेगा।

    काठी रोल बनाने के लिए फॉलो करें ये रेसिपी (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शाम होते ही हल्की-फुल्की भूख लगना आम बात है। ऐसे में, समोसे और पकौड़े खाने का मन करता है, लेकिन हर बार तला-भुना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे में, क्यों न इस बार कुछ नया और स्वादिष्ट ट्राई किया जाए? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो बनाने में आसान है और खाने में बेहद लाजवाब।

    जी हां, हम बात कर रहे हैं काठी रोल की। अगर आप सोच रहे हैं कि काठी रोल बनाना मुश्किल है, तो आप गलत हैं। इस रेसिपी की मदद से आप बिना ज्यादा समय खर्च किए घर पर रेस्टोरेंट जैसा काठी रोल बना सकते हैं।

    काठी रोल बनाने के लिए जरूरी सामग्री

    • मैदा: 1 कप
    • गेहूं का आटा: 1 कप
    • प्याज: 1 (बारीक कटा हुआ)
    • शिमला मिर्च: 1 (बारीक कटी हुई)
    • पनीर/उबले आलू: 1 कप (टुकड़ों में कटे हुए)
    • अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 चम्मच
    • लाल मिर्च पाउडर: 1/2 चम्मच
    • धनिया पाउडर: 1/2 चम्मच
    • गरम मसाला: 1/4 चम्मच
    • टमाटर सॉस/चिली सॉस: स्वादानुसार
    • नमक: स्वादानुसार
    • तेल: तलने के लिए
    • हरी चटनी: थोड़ी-सी

    काठी रोल बनाने की विधि

    • सबसे पहले मैदा और गेहूं के आटे को मिलाकर नरम आटा गूंथ लें। आटे को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब इसकी पतली-पतली रोटियां बेल लें और तवे पर हल्का सा सेंक लें।
    • एक पैन में थोड़ा तेल गरम करें। उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब प्याज और शिमला मिर्च डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें।
    • पैन में पनीर के टुकड़े (या उबले आलू) डालें। साथ ही लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे 2-3 मिनट तक पकाएं।
    • अब जो रोटियां आपने सेकी थीं, उस पर थोड़ा-सा तेल लगाकर दोबारा गरम करें। रोटी पर हरी चटनी और टमाटर सॉस/चिली सॉस लगाएं।
    • तैयार की हुई सब्जियों को रोटी के बीच में रखें। इसे कसकर रोल करें। फिर गरमागरम काठी रोल को टिश्यू पेपर में लपेटकर परोसें।
    • यह स्वादिष्ट और पौष्टिक काठी रोल सिर्फ 20 मिनट में तैयार हो जाता है। इसलिए, अगली बार जब शाम की भूख सताए, तो इसे जरूर बनाएं और अपनी कुकिंग स्किल्स से सबको इम्प्रेस करें।

