सिर्फ 30 मिनट में घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा पनीर लवाबदार, उंगलियां चाटता रह जाएगा हर कोई
क्या आप भी सोचते हैं कि रेस्टोरेंट जैसी स्वादिष्ट सब्जी घर पर बनाना बहुत मुश्किल है? अगर हां, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है। आज हम आपको सिर्फ 30 मिनट में पनीर लबाबदार बनाने की ऐसी आसान और जबरदस्त रेसिपी बताएंगे कि हर कोई आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। आइए जानते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी हर बार रेस्टोरेंट में पनीर लबाबदार ऑर्डर करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि घर पर वो स्वाद लाना नामुमकिन है? अगर ऐसा है तो, आज हम आपके लिए एक ऐसी शानदार रेसिपी (Paneer Lababdar Recipe) लाए हैं जिससे आप सिर्फ 30 मिनट में घर पर ही रेस्टोरेंट से भी बेहतर पनीर लबाबदार बना लेंगे। यकीन मानिए, जो भी इसे खाएगा वो आपकी कुकिंग का दीवाना हो जाएगा।
पनीर लवाबदार बनाने के लिए सामग्री
- पनीर: 250 ग्राम (चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ)
- टमाटर: 3-4 (बारीक कटे हुए)
- प्याज़: 2 (बारीक कटे हुए)
- अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 चम्मच
- हरी मिर्च: 1-2 (बारीक कटी हुई)
- काजू: 10-12 (पेस्ट बना लें)
- मसाले: हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला
- तेल/घी: 2-3 चम्मच
- कसूरी मेथी: 1 चम्मच
- मलाई/क्रीम: 2 चम्मच
- हरा धनिया: बारीक कटा हुआ
पनीर लवाबदार बनाने का तरीका
- एक कड़ाही में तेल गरम करें। इसमें बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अब अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर 1 मिनट और भूनें।
- अब कटे हुए टमाटर डालें और तब तक पकाएं जब तक कि वे नरम न हो जाएं। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
- मसाले भुनने के बाद, इसमें काजू का पेस्ट डालें। इससे ग्रेवी एकदम रिच और क्रीमी बनेगी। इसे 2-3 मिनट तक भूनें।
- अब थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी को पतला करें। जब ग्रेवी में उबाल आ जाए, तो पनीर के टुकड़े डालें।
- अब इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डालकर मिलाएं। 2-3 मिनट बाद, मलाई या क्रीम डालें और अच्छी तरह मिला लें।
- गैस बंद करें और ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डालकर गार्निश करें।
- आपका स्वादिष्ट पनीर लबाबदार परोसने के लिए तैयार है। इसे नान, रोटी या पराठे के साथ खाएं और रेस्टोरेंट जैसा मजा लें।
