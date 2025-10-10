सिर्फ 30 मिनट में घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा पनीर लवाबदार, उंगलियां चाटता रह जाएगा हर कोई

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी हर बार रेस्टोरेंट में पनीर लबाबदार ऑर्डर करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि घर पर वो स्वाद लाना नामुमकिन है? अगर ऐसा है तो, आज हम आपके लिए एक ऐसी शानदार रेसिपी (Paneer Lababdar Recipe) लाए हैं जिससे आप सिर्फ 30 मिनट में घर पर ही रेस्टोरेंट से भी बेहतर पनीर लबाबदार बना लेंगे। यकीन मानिए, जो भी इसे खाएगा वो आपकी कुकिंग का दीवाना हो जाएगा।