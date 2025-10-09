रायता ही नहीं! खीरे से बनाओ ये 8 टेस्टी डिशेज, लोग पूछेंगे रेसिपी का राज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गर्मियों का मौसम आते ही हल्का, हेल्दी और हाइड्रेटिंग खाना खाने का मन करता है। ऐसे में खीरा एक ऐसी सब्जी है जो स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखती है। खीरे में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, साथ ही यह शरीर को ठंडक देता है और डाइजेशन में भी मदद करता है।

आमतौर पर हम खीरे को सिर्फ सलाद या रायते में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खीरे से कई टेस्टी और हेल्दी डिशेज बनाई जा सकती हैं। यहां खीरे से बनने वाली कुछ बड़ी ही मजेदार और टेस्टी रेसिपीज की जानकारी दी गई है,जो जरूर ट्राई करने लायक हैं। तो आईए जानते हैं इनके बारे में

खीरे का ठंडा सूप गर्मियों के लिए एक बेहतरीन शुरुआत बन सकती है। इसमें खीरा, दही, पुदीना, नींबू, काला नमक और काली मिर्च को ब्लेंड कर लीजिए। ये रिफ्रेशिंग हल्का, डिटॉक्सिफाइंग और पेट के लिए बहुत सुकून देने वाला ड्रिंक है।

खीरे की स्मूदी

वेट लॉस करने वालों के लिए यह स्मूदी एक सुपर ड्रिंक है। इसमें खीरे के साथ दही, पुदीना, शहद और नींबू मिलाकर ब्लेंड करें। यह शरीर को हाइड्रेट रखती है और लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देती।

खीरा कोशिंबीर

यह एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन रेसिपी है। इसमें कद्दूकस खीरा, दही, हरी मिर्च, मूंगफली पाउडर और थोड़ा सा नींबू मिलाकर एक चटपटा और पौष्टिक सलाद तैयार किया जाता है।

खीरा सैंडविच

ब्रेड स्लाइस में बटर लगाएं, फिर खीरे के पतले स्लाइस, चीज़ और चुटकी भर काली मिर्च डालें। ये सैंडविच बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा और झटपट बन भी जाता है।

खीरा पुलाव

अगर आप कुछ हल्का खाना चाहते हैं तो खीरा पुलाव ट्राई करें। इसके लिए मसालेदार बासमती चावल में भुने हुए खीरे के टुकड़े, हरी मटर और कुछ साबुत मसाले डालकर टेस्टी और पौष्टिक पुलाव तैयार करें।

खीरे की ग्रिल्ड टिक्की

उबले आलू, कद्दूकस खीरा, ब्रेड क्रम्ब्स और मसालों से टिक्की बनाकर तवे पर हल्का सेंकें। इसे चटनी या दही के साथ सर्व करें, ये टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी है।

खीरे का शरबत

गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए खीरे का शरबत बेस्ट है। खीरे के रस में नींबू, काला नमक और पुदीना मिलाकर एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाएं।

खीरे का रायता

सबसे क्लासिक डिश है खीरे का रायता। इसे बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए खीरे को दही, भुना जीरा, काली मिर्च और नमक के साथ मिलाएं और राई से तड़का दें। ये हर खाने के साथ जमे और पेट को ठंडक दे। इसलिए अब अगली बार जब भी आप खीरा खरीदें, तो इन टेस्टी और न्यूट्रिशियस रेसिपीज को जरूर ट्राई करें।