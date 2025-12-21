Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्कआउट के बाद होती है कमजोरी? मांसपेशियों की रिकवरी और इंस्टेंट एनर्जी के लिए खाएं 5 बेस्ट स्नैक्स

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:20 AM (IST)

    वर्कआउट के बाद शरीर को इंस्टेंट एनर्जी और मसल रिकवरी के लिए पोषण की जरूरत होती है। ऐसे में कुछ हेल्दी स्नैक्स इंस्टेंट एनर्जी देने में मदद करते हैं। य ...और पढ़ें

    Hero Image

    वर्कआउट के बाद ये स्नैक्स देंगे तुरंत एनर्जी (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वर्कआउट के बाद शरीर को इंस्टेंट एनर्जी और मसल रिकवरी के लिए अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ऐसे समय में अगर सही पोस्ट-वर्कआउट स्नैक खाया जाए, तो न केवल थकान जल्दी दूर होती है, बल्कि मसल्स भी जल्दी रिपेयर होते हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्कआउट के बाद कुछ ऐसा खाना चाहिए, जिसमें प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन हो जिससे शरीर को एनर्जी के साथ-साथ रिकवरी भी मिले। यहां बताए गए कुछ इंस्टेंट एनर्जी वाले स्नैक्स न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि इंस्टेंट एनर्जी देने में भी मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-

    पीनट बटर के साथ ब्राउन ब्रेड

    पीनट बटर में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन होता है, जबकि ब्राउन ब्रेड में फाइबर और कार्ब्स। दोनों का कॉम्बिनेशन तुरंत एनर्जी देने में मदद करता है।

    ग्रीक योगर्ट और फल

    ग्रीक योगर्ट,प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसमें कटे हुए केले या बेरीज मिलाकर खाने से एनर्जी भी मिलती है और पाचन भी सही रहता है।

    बनाना स्मूदी

    केला पोटैशियम और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। दूध और थोड़ा सा शहद मिलाकर बनाना स्मूदी बनाएं और वर्कआउट के बाद पिएं।

    उबले अंडे और होल व्हीट टोस्ट

    अंडे में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, जो मसल रिकवरी में मदद करता है। होल व्हीट टोस्ट के साथ खाने से कार्ब्स भी मिलते हैं।

    मूंग दाल चीला

    मूंग दाल में प्रोटीन और फाइबर दोनों होते हैं। इसे बिना तेल के हल्का सेंककर खाएं, इससे पाचन भी ठीक रहता है और एनर्जी भी मिलती है।

    ड्राई फ्रूट्स और नट्स मिक्स

    बादाम, किशमिश, अखरोट और अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स झटपट एनर्जी देने वाले होते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में खाएं।

    छाछ या मट्ठा के साथ भुना चना

    भुना चना फाइबर और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जबकि मट्ठा शरीर को ठंडक देने के साथ एनर्जी भी देता है।

    ओट्स बार या ग्रेनोला बार

    घर पर बने ओट्स बार में शहद, ओट्स, मेवे और बीज होते हैं जो वर्कआउट के बाद इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करते हैं।

    साबुत अनाज वाला सैंडविच

    ब्राउन ब्रेड में पनीर या उबली मूंगफली भरकर एक हेल्दी सैंडविच तैयार करें जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होगा।

    कोकोनट वॉटर और केला

    वर्कआउट के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति के लिए नारियल पानी बेस्ट है। इसे केले के साथ लें तो ये एक परफेक्ट एनर्जी बूस्टर बन जाता है। इन हेल्दी स्नैक्स को अपनी पोस्ट-वर्कआउट डाइट में शामिल करके आप थकान को दूर कर सकते हैं और शरीर को तेजी से रिकवर करने में मदद कर सकते हैं।