    क्या अंडा खाने से कैंसर होता है? इस दावे में कितना दम, FSSAI ने कर दिया साफ

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:11 PM (IST)

    भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्पष्ट किया है कि भारत में मिलने वाले अंडे खाने के लिए सुरक्षित हैं। नियामक ने नाइट्रोफ्यूरान मेटाबो ...और पढ़ें

    अंडों पर किए गए दावों में कितनी है सच्चाई?

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंडों में कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ पाए जाने की चल रही चिंताओं के बीच, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने शनिवार को साफ तौर पर कहा कि देश में मिलने वाले अंडे इंसानों के खाने के लिए सुरक्षित हैं।

    दूषित होने के दावों को गुमराह करने वाला बताते हुए, नियामक ने एक बयान में कहा कि "ये वैज्ञानिक रूप से समर्थित नहीं हैं और बेवजह लोगों में डर पैदा कर सकते हैं।" एफएसएसएआई का यह बयान तब आया है जब हाल के दिनों में कई मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में अंडों में नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स (AOZ) कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों की मौजूदगी का आरोप लगाया गया था।

    भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का क्या कहना है?

    FSSAI अधिकारियों ने साफ किया, "खाद्य सुरक्षा और मानक (दूषित पदार्थ, टॉक्सिन और अवशेष) विनियम, 2011 के तहत पोल्ट्री और अंडों के उत्पादन के सभी चरणों में नाइट्रोफ्यूरान के इस्तेमाल पर सख्त रोक है।"

    नियामक के अनुसार, नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स के लिए 1.0 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम की बाहरी अधिकतम अवशेष सीमा (EMRL) सिर्फ रेगुलेटरी लागू करने के मकसद से तय की गई है। यह सीमा उस न्यूनतम स्तर को दिखाती है जिसे एडवांस्ड लेबोरेटरी तरीकों से भरोसेमंद तरीके से पता लगाया जा सकता है और इसका मतलब यह नहीं है कि उस पदार्थ के इस्तेमाल की इजाजत है।

    'नहीं होता स्वास्थ्य जोखिम'

    एक अधिकारी ने कहा, "EMRL से नीचे ट्रेस अवशेषों का पता चलना न तो खाद्य सुरक्षा का उल्लंघन है और न ही इससे कोई स्वास्थ्य जोखिम होता है।" FSSAI ने आगे जोर दिया कि भारत का रेगुलेटरी ढांचा अंतरराष्ट्रीय तरीकों के हिसाब से है।

    खास बात यह है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भी खाना बनाने वाले जानवरों में नाइट्रोफ्यूरान के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं और कार्रवाई के लिए रेफरेंस पॉइंट या गाइडलाइन वैल्यू का इस्तेमाल सिर्फ लागू करने के टूल के तौर पर करते हैं। अलग-अलग देशों में न्यूमेरिकल बेंचमार्क में अंतर एनालिटिकल और रेगुलेटरी तरीकों में अंतर को दिखाता है, न कि कंज्यूमर सुरक्षा मानकों में अंतर को।

    पब्लिक हेल्थ चिंताओं पर FSSAI ने साइंटिफिक सबूतों का हवाला देते हुए कहा कि "नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स के ट्रेस-लेवल डाइट से संपर्क और इंसानों में कैंसर या दूसरी खराब हेल्थ समस्याओं के बीच कोई पक्का कारण वाला लिंक नहीं है।" नियामक ने दोहराया कि किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अंडे के नॉर्मल सेवन को कैंसर के बढ़ते खतरे से नहीं जोड़ा है।

    'अंडों को असुरक्षित बताना गलत'

    एक खास अंडे के ब्रांड की टेस्टिंग से जुड़ी रिपोर्ट्स पर बात करते हुए, अधिकारियों ने बताया कि ऐसी दिक्कतें अलग-थलग और बैच-स्पेसिफिक होती हैं, जो अक्सर अनजाने में होने वाले कंटैमिनेशन या फीड से जुड़े कारणों से होती हैं और ये देश में अंडे की पूरी सप्लाई चेन को नहीं दिखाती हैं। रेगुलेटर ने कहा, "अलग-थलग लैब नतीजों को सामान्य मानकर अंडों को असुरक्षित बताना वैज्ञानिक रूप से गलत है।"

    FSSAI ने उपभोक्ताओं से पुष्टि किए हुए वैज्ञानिक सबूतों और आधिकारिक सलाह पर भरोसा करने का भी आग्रह किया और दोहराया कि "जब अंडे फूड सेफ्टी नियमों के अनुसार बनाए और खाए जाते हैं तो वे संतुलित आहार का एक सुरक्षित, पौष्टिक और कीमती हिस्सा बने रहते हैं।"

