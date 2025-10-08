सुबह की भागदौड़ में नहीं मिलता नाश्ते का समय? आजमाएं ये 5 हेल्दी और ईजी रेसिपीज

क्या सुबह का अलार्म बजते ही आपके मन में भी सबसे पहले यही ख्याल आता है- आज फिर ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ेगा? ऑफिस की मीटिंग बच्चों की स्कूल बस और घर के काम... इन सबमें नाश्ते के लिए समय निकालना नामुमकिन-सा लगता है। अगर आप भी इस परेशानी से जूझते हैं तो यहां दी गई 5 रेसिपीज आपके लिए बेस्ट हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह की जल्दबाजी में नाश्ता छोड़ देते हैं? बता दें, ऑफिस जाने की जल्दी, बच्चों को स्कूल भेजने का प्रेशर और घर के बाकी कामों में अक्सर ब्रेकफास्ट सबसे पीछे छूट जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह का नाश्ता दिन की सबसे जरूरी मील होता है? यह आपको पूरे दिन एनर्जी देता है और सुपर-एक्टिव भी रख सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हां, हम आपके लिए लाए हैं 5 ऐसी आसान और झटपट बनने वाली नाश्ते की रेसिपीज (Easy Breakfast Recipes), जिन्हें आप सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात कि ये हेल्दी भी हैं।

ओट्स विद फ्रूट्स ओट्स फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसे बनाने के लिए, बस 2-3 चम्मच ओट्स को गर्म दूध या पानी में मिलाएं। 2 मिनट बाद, इसमें अपनी पसंद के फल जैसे केला, सेब या बेरीज और कुछ सूखे मेवे डालें। आपका हेल्दी और टेस्टी नाश्ता तैयार है।

फ्रूट स्मूदी अगर आपके पास फल और दही है, तो आप 5 मिनट में एक लाजवाब स्मूदी बना सकते हैं। बस अपनी पसंद के फल (जैसे केला, स्ट्रॉबेरी या आम) को दही और थोड़े से दूध के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड करें। आप इसमें शहद या थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं। यह आपको पूरे दिन तरोताज़ा महसूस कराएगा।

अंडा भुर्जी या ऑमलेट अंडे प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स हैं। अगर आपके पास 5 मिनट हैं, तो आप झटपट ऑमलेट या अंडा भुर्जी बना सकते हैं। बस एक या दो अंडे को फेंटकर उसमें नमक, काली मिर्च और बारीक कटी हुई प्याज डालकर तवे पर पकाएं। यह आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देगा।

दही-पोहा दही और पोहा का कॉम्बिनेशन बहुत ही हल्का और पेट भरने वाला होता है। बस एक कटोरी में थोड़ा-सा पोहा लें और उसमें दही मिलाएं। आप इसमें थोड़ा सा नमक और चाट मसाला भी डाल सकते हैं। यह आसानी से पच जाता है और शरीर को एनर्जी देता है।