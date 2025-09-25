Navratri 2025: चौथे दिन देवी कूष्मांडा को भोग लगाने के लिए बनाएं बादाम का हलवा, नोट करें रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र (Navratri 2025) के नौ दिनों में देवी के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसी में नवरात्र के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी कूष्मांडा ने अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड का निर्माण किया था। इसलिए देवी के इस स्वरूप को कूष्मांडा नाम दिया गया।

देवी कूष्मांडा को पीला रंग काफी पसंद है। इसलिए देवी को भोग के लिए पीली मिठाइयां (Navratri Day 4 Bhog) अर्पित की जाती हैं। ऐसे में बादाम का हलवा देवी के भोग के लिए अच्छा विकल्प है। मां कूष्मांडा को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भक्त विश्वास करते हैं कि इस भोग से माता प्रसन्न होकर घर-परिवार में सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। आइए जानें बादाम का हलवा बनाने की आसान रेसिपी (Navratri Recipes 2025)।