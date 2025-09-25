Navratri 2025: चौथे दिन देवी कूष्मांडा को भोग लगाने के लिए बनाएं बादाम का हलवा, नोट करें रेसिपी
नवरात्र के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी कूष्मांडा को पीली चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसे में भोग के लिए आप बादाम का हलवा बना सकते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट होता है और इसे बनाना भी काफी आसान होता है। आइए जानें बादाम का हलवा बनाने की रेसिपी (Navratri Recipes 2025)।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र (Navratri 2025) के नौ दिनों में देवी के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसी में नवरात्र के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी कूष्मांडा ने अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड का निर्माण किया था। इसलिए देवी के इस स्वरूप को कूष्मांडा नाम दिया गया।
देवी कूष्मांडा को पीला रंग काफी पसंद है। इसलिए देवी को भोग के लिए पीली मिठाइयां (Navratri Day 4 Bhog) अर्पित की जाती हैं। ऐसे में बादाम का हलवा देवी के भोग के लिए अच्छा विकल्प है। मां कूष्मांडा को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भक्त विश्वास करते हैं कि इस भोग से माता प्रसन्न होकर घर-परिवार में सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। आइए जानें बादाम का हलवा बनाने की आसान रेसिपी (Navratri Recipes 2025)।
बादाम का हलवा बनाने के लिए सामग्री (Badam Halwa Recipe)
- 1 कप बादाम (भीगे और छीले हुए)
- 2 कप दूध
- ½ कप घी
- 1 कप चीनी (स्वाद अनुसार कम-ज्यादा कर सकते हैं)
- 4-5 इलायची (पाउडर)
- 8-10 केसर के धागे
- 8-10 काजू और बादाम की कतरन (सजावट के लिए)
बादाम का हलवा बनाने की विधि
- सबसे पहले बादाम को रातभर पानी में भिगो दें। सुबह इनका छिलका उतारकर दूध के साथ बारीक पीस लें। इससे हलवे का टेक्सचर मुलायम बनेगा।
- एक मोटे तले की कढ़ाई में घी गरम करें। अब इसमें बादाम का पेस्ट डालकर धीमी आंच पर भूनें। लगातार चलाते रहें ताकि पेस्ट तले में चिपके नहीं। कुछ ही देर में हलवे से हल्की खुशबू आने लगेगी और रंग सुनहरा हो जाएगा।
- अब इसमें बचा हुआ दूध डालें और अच्छी तरह मिलाएं। जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे तो इसमें चीनी डालें और लगातार चलाते रहें। चीनी घुलने के बाद हलवा हल्का चमकने लगेगा।
- अब इसमें इलायची पाउडर और भीगे हुए केसर के धागे डालें। ये हलवे को सुगंध और आकर्षक रंग देंगे।
- जब हलवा पूरी तरह गाढ़ा और मनचाहा हो जाए तो गैस बंद कर दें। ऊपर से कटे हुए काजू-बादाम डालकर सजाएं।
- बादाम का हलवा तैयार है, इसे प्लेट में निकालकर मां को भोग लगाएं।
