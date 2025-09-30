Mahanavami 2025: महानवमी पर मां सिद्धिदात्री को लगाएं नारियल के हलवे का भोग, यहां है रेसिपी

नवरात्र का 9वां दिन यानी महानवमी मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस दिन भक्त मां की पूजा कर उनसे सभी सिद्धियां और मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री को नारियल का भोग अति प्रिय है (Navratri 2025 Day 9 Bhog)। ऐसे में हम आपको यहां नारियल के हलवे की सिंपल रेसिपी शेयर कर रहे हैं।

Mahanavami 2025: नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री को लगाएं नारियल हलवा का भोग (Image Source: AI-Generated)