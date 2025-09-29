Navratri Day 8 Bhog: नवरात्र की अष्टमी पर मां महागौरी को लगाएं नारियल की खीर का भोग, सिंपल है रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र का त्योहार (Navratri 2025) अपने अंतिम चरण पर है। यह 9 दिन मां दुर्गा के नौ अलग-अलग रूपों की आराधना के लिए समर्पित हैं। बता दें, नवरात्र की आठवीं तिथि मां महागौरी की पूजा होती है। मान्यता है कि महागौरी की पूजा करने से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में सुख-समृद्धि आती है। अगर आप भी इस बार नवरात्र की अष्टमी पर मां महागौरी को भोग (Navratri Day 8 Bhog) लगाने के लिए कुछ खास बनाने की सोच रहे हैं, तो नारियल की खीर एकदम बेस्ट ऑप्शन है।