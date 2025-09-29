Navratri Day 8 Bhog: नवरात्र की अष्टमी पर मां महागौरी को लगाएं नारियल की खीर का भोग, सिंपल है रेसिपी
नवरात्र के आठवें दिन हम देवी दुर्गा के आठवें रूप मां महागौरी की पूजा करते हैं। मान्यता के मुताबिक देवी के इस स्वरूप को नारियल बेहद प्रिय है। इसलिए अष्टमी के दिन आप भी माता को नारियल की खीर का भोग लगा सकते हैं (Navratri Day 8 Bhog)। जी हां यह खीर न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है। आइए जानते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र का त्योहार (Navratri 2025) अपने अंतिम चरण पर है। यह 9 दिन मां दुर्गा के नौ अलग-अलग रूपों की आराधना के लिए समर्पित हैं। बता दें, नवरात्र की आठवीं तिथि मां महागौरी की पूजा होती है। मान्यता है कि महागौरी की पूजा करने से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में सुख-समृद्धि आती है। अगर आप भी इस बार नवरात्र की अष्टमी पर मां महागौरी को भोग (Navratri Day 8 Bhog) लगाने के लिए कुछ खास बनाने की सोच रहे हैं, तो नारियल की खीर एकदम बेस्ट ऑप्शन है।
मां महागौरी को नारियल अत्यंत प्रिय है। इसलिए, अष्टमी के दिन नारियल से बनी खीर का भोग (Maa Mahagauri Bhog) लगाना शुभ माना जाता है। यह खीर न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि दूध और नारियल की मीठी खुशबू से आपका पूरा घर महक उठता है। आइए, बिना देर किए आपको बताते हैं इसकी आसान रेसिपी (Ashtami Prasad Recipe)।
नारियल की खीर बनाने के लिए सामग्री
- 1 लीटर फुल क्रीम दूध
- 1 कप कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल
- आधा कप बासमती चावल (15-20 मिनट के लिए भिगोए हुए)
- आधा कप चीनी (या स्वादानुसार)
- 1/4 चम्मच इलायची पाउडर
- कुछ सूखे मेवे (बादाम, पिस्ता)
नारियल की खीर बनाने की विधि
- एक भारी तले वाले बर्तन में दूध गरम करें। जब दूध में उबाल आ जाए तो आंच धीमी कर दें।
- अब इसमें भिगोए हुए चावल डालें और उन्हें धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि वे नरम न हो जाएं। बीच-बीच में चलाते रहें ताकि चावल नीचे चिपके नहीं।
- जब चावल पूरी तरह से पक जाएं और दूध गाढ़ा हो जाए, तो इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल मिलाएं। इसे 5-7 मिनट तक और पकाएं।
- अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। चीनी के घुलने तक पकाएं और फिर गैस बंद कर दें।
- इसके बाद, आप चाहें तो ऊपर से बारीक कटे हुए सूखे मेवे डाल सकते हैं।
- आपकी स्वादिष्ट नारियल की खीर तैयार है। इसे ठंडा करके मां महागौरी को भोग लगाएं और फिर परिवार के साथ इसका आनंद लें।
- यह रेसिपी न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि इसे कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है।
- आप चाहें तो इसमें कुछ केसर के धागे भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और रंग दोनों बेहतर हो जाएंगे।
