    Navratri Day 6 Bhog: छठें दिन गुड़ से बनाएं मां कात्यायनी का पसंदीदा भोग, मिनटों में होगा तैयार

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:35 PM (IST)

    नवरात्र के पावन पर्व में हर दिन एक नई उमंग और श्रद्धा लेकर आता है। 28 सितंबर यानी नवरात्रि के छठे दिन हम मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि देवी के इस रूप को गुड़ या शहद से बनी चीजों का भोग बेहद प्रिय होता है। ऐसे में आप माता को गुड़ का हलवा अर्पित कर सकते हैं।

    Navratri Day 6 Bhog: मां कात्यायनी को भोग लगाएं गुड़ का हलवा (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हर दिन भक्त तरह-तरह के भोग लगाते हैं, लेकिन मां कात्यायनी को गुड़ का हलवा विशेष रूप से पसंद है (Maa Katyayani Bhog)।

    अगर आप भी इस बार माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यह आसान रेसिपी आपके काम आ सकती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसमें ज्यादा सामग्री भी नहीं लगती। आइए जानते हैं।

    गुड़ का हलवा बनाने के लिए सामग्री

    • 1 कप गेहूं का आटा
    • 1/2 कप घी
    • 3/4 कप गुड़ (बारीक कटा हुआ)
    • 2 कप पानी
    • थोड़े कटे हुए मेवे (बादाम, काजू)
    • 1/4 चम्मच इलायची पाउडर

    गुड़ का हलवा बनाने की विधि

    • सबसे पहले एक कड़ाही में घी गरम करें और उसमें आटा डालकर धीमी आंच पर भूनें। इसे तब तक भूनें जब तक कि आटे का रंग सुनहरा न हो जाए और उसमें से अच्छी खुशबू न आने लगे।
    • दूसरी तरफ, एक बर्तन में पानी और गुड़ डालकर उबाल लें। जब गुड़ पूरी तरह से घुल जाए, तो आंच बंद कर दें और गुड़ के पानी को छान लें ताकि इसमें कोई भी गंदगी न रहे।
    • अब भुने हुए आटे में धीरे-धीरे गुड़ का पानी डालें और लगातार चलाते रहें ताकि इसमें गांठ न पड़े।
    • हलवे को तब तक पकाएं जब तक वह गाढ़ा न हो जाए और घी किनारे छोड़ने लगे।
    • आखिर में, कटे हुए मेवे और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें।
    • आपका स्वादिष्ट और पौष्टिक गुड़ का हलवा तैयार है। इसे माता कात्यायनी को भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के साथ बांटें।

