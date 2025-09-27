Navratri Day 6 Bhog: छठें दिन गुड़ से बनाएं मां कात्यायनी का पसंदीदा भोग, मिनटों में होगा तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हर दिन भक्त तरह-तरह के भोग लगाते हैं, लेकिन मां कात्यायनी को गुड़ का हलवा विशेष रूप से पसंद है (Maa Katyayani Bhog)।