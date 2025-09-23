Navratri 2025: नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा में लगाएं रसमलाई का भोग, पढ़ें रेसिपी

शारदीय नवरात्र का पावन पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक विशेष देवी को समर्पित होता है और उनके प्रिय भोग से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन 24 सितंबर को मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है जिन्हें आप रसमलाई का भोग अर्पित कर सकते हैं।

Navratri 2025: रसमलाई के भोग से करें नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को प्रसन्न (Image Source: AI-Generated)