Navratri 2025: पांचवें दिन केसरिया पेड़ा के भोग से करें मां स्कंदमाता को प्रसन्न, आसान है रेसिपी

नवरात्र के पावन पर्व पर हर दिन मां दुर्गा के एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। इस साल 27 सितंबर को नवरात्र का पांचवां दिन है जो देवी दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता को समर्पित है। बता दें देवी के इस रूप को पीला रंग बेहद प्रिय है। ऐसे में आप इस खास मौके पर भोग तैयार करने के लिए केसरिया पेड़ा की रेसिपी आजमा सकते हैं।