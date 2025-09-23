Navratri 2025: व्रत में मखाने के साथ मिलाकर खाएं ये 5 चीजें, दिनभर रहेगी एनर्जी और नहीं लगेगी भूख

नवरात्र का पावन पर्व (Navratri 2025) शुरू हो चुका है और 9 दिन के इस व्रत में शरीर को एनर्जेटिक और हेल्दी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जी हां अक्सर व्रत के दौरान लोग थकान और भूख महसूस करते हैं लेकिन अगर सही चीजें खाई जाएं तो आप दिनभर ऊर्जा से भरपूर रह सकते हैं। आइए जानते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मखाना, जिसे फॉक्स नट भी कहते हैं, व्रत के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं। यह हल्का होने के साथ-साथ पेट को लंबे समय तक फुल रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मखाने में कुछ चीजें मिलाकर खाने से इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज हम आपको बता रहे हैं ऐसी 5 चीजें (Makhana Recipes For Vrat) जिन्हें आप मखाने के साथ मिलाकर खा सकते हैं, जिससे आपको दिनभर भरपूर एनर्जी मिलेगी और बार-बार भूख भी नहीं सताएगी। मखाना और ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण मखाना को घी में भूनकर, इसमें भुने हुए मूंगफली, बादाम, अखरोट और किशमिश मिला लें। आप चाहें तो इन्हें हल्का सा सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ मिलाकर एक स्वादिष्ट नमकीन बना सकते हैं या फिर खजूर और गुड़ के साथ मिलाकर लड्डू बना सकते हैं। यह मिश्रण तुरंत ऊर्जा देता है और आपको बार-बार खाने की क्रेविंग से बचाता है।

मखाना और दही की चाट यह एक हल्का, स्वादिष्ट और पेट भरने वाला विकल्प है। मखाने को घी में क्रिस्पी होने तक भून लें। अब एक बाउल में दही फेंटकर उसमें सेंधा नमक, काली मिर्च और भुना जीरा पाउडर मिलाएं। इसमें भुने हुए मखाने, कटे हुए आलू (उबले हुए), खीरा और टमाटर डालकर मिलाएं। ऊपर से हरा धनिया और अनार के दाने डालकर खाएं। यह चाट आपको हाइड्रेटेड रखने के साथ-साथ पोषण भी देगी।

मखाने की खीर मीठे के शौकीनों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। मखाने को हल्का भूनकर दूध में उबाल लें। इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ी चीनी या शहद और इलायची पाउडर डालें। ऊपर से कटे हुए बादाम, पिस्ता और किशमिश डालकर सजाएं। यह खीर आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सही मिश्रण देती है, जिससे शरीर में ताकत बनी रहती है।

मखाना और फल अगर आप कुछ हल्का और फ्रेश खाना चाहते हैं तो मखाने को फलों के साथ खाएं। एक कटोरी कटे हुए फल जैसे केला, सेब, पपीता और अनार के दानों में भुने हुए मखाने मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा शहद भी डाल सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन फाइबर और विटामिन से भरपूर होता है, जो पाचन को भी दुरुस्त रखता है।