थोड़ी मेहनत, लेकिन लाजवाब स्वाद; जानिए हलवाई जैसा मूंग दाल हलवा बनाने का सीक्रेट
सर्दी में कुछ मीठा खाने की इच्छा होने पर घर पर मूंग दाल का हलवा बनाना एक अच्छा ऑप्शन है। इसे बनाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन इसका स्वाद बेहद ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में अक्सर कुछ मीठा खाने का मन करता है। ऐसे में बाहर से कुछ अनहेल्दी खाने से बेहतर है आप घर पर ही कुछ टेस्टी डिजर्ट बनाएं। इन्हीं में मूंग दाल का हलवा भी शामिल है।
मूंग दाल का हलवा बनाने में थोड़ी मेहनत भले ही लगती है, लेकिन इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि सारी मेहनत वर्थ ईट लगती है। आइए जानें मूंग दाल का हलवा बनाने की स्टेप-बाई-स्टेप रेसिपी।
सामग्री
- 1/2 कप धुली हुई पीली मूंग दाल
- 1/2 कप देसी घी
- 1/2 से 3/4 कप चीनी (स्वादानुसार)
- 1 कप दूध या दूध और पानी का मिश्रण
- 1/2 कप मावा/खोया
- 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर
- कुछ केसर के धागे (गरम दूध में भीगे हुए)
- 2 बड़े चम्मच कटे हुए मेवे (जैसे काजू, बादाम, पिस्ता)
बनाने की विधि
- सबसे पहले, मूंग दाल को अच्छी तरह धोकर 3 से 4 घंटे या पूरी रात के लिए पानी में भिगो दें। जब दाल अच्छी तरह फूल जाए, तो उसे पानी से छान लें।
- अब इस भीगी हुई दाल को मिक्सर ग्राइंडर में बिना पानी डाले या बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करके दरदरा पीस लें। ध्यान रहे कि पेस्ट एकदम महीन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सूजी जैसा हल्का दाना रहना चाहिए।
- अब एक भारी तले की कड़ाही लें और उसमें लगभग 1/2 कप देसी घी डालकर मध्यम आंच पर गरम करें। घी गरम होने पर पिसी हुई दरदरी दाल कड़ाही में डाल दें। आंच धीमी रखें और दाल को लगातार चलाते हुए भूनें। यह स्टेप सबसे जरूरी है और इसमें लगभग 15 से 25 मिनट का समय लग सकते हैं।
- दाल को तब तक भूनना है जब तक उसका रंग बदलकर सुनहरा पीला न हो जाए और उसमें से बढ़िया भीनी-भीनी खुशबू न आने लगे। जब दाल अच्छी तरह भुन जाती है, तो वह दानेदार दिखने लगती है और घी कड़ाही के किनारों से अलग होने लगता है।
- अगर आप हलवे में मावा डाल रहे हैं, तो उसे हल्का सा भूनकर दाल में मिला लें। इससे हलवा मलाईदार बनेगा। इसके बाद, आंच धीमी करें और इसमें गर्म दूध या दूध और पानी का मिश्रण धीरे-धीरे डालें।
- साथ ही, गर्म दूध में भीगे हुए केसर के धागे भी मिला दें। मिश्रण को तुरंत और लगातार चलाते रहें ताकि कोई गुठली न बने। दाल तुरंत दूध को सोखना शुरू कर देगी और फूल जाएगी।
- जब दाल दूध को पूरी तरह सोख ले और मिश्रण गाढ़ा होने लगे, तो इसमें स्वादानुसार चीनी और इलायची पाउडर डालें। चीनी घुलने पर हलवा फिर से थोड़ा पतला हो जाएगा।
- अब इसे तब तक पकाएं जब तक चीनी का पानी पूरी तरह सूख न जाए और हलवा वापस गाढ़ा होकर कड़ाही को छोड़ने न लगे। अंत में, कटे हुए मेवे मिलाएं।
- हलवे की चमक और स्वाद बढ़ाने के लिए, परोसने से पहले 1 छोटा चम्मच देसी घी ऊपर से डालकर अच्छी तरह मिला लें।
- गरमागरम और स्वादिष्ट मूंग दाल का हलवा तैयार है! इसे कटे हुए मेवों से गार्निश करके परोसें।
