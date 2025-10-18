Language
    इस सीक्रेट रेसिपी से बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर, स्वाद-स्वाद में दो रोटी ज्यादा खा जाएंगे आप

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:52 PM (IST)

    पालक पनीर एक ऐसी डिश है जिसे भारत में हर कोई पसंद करता है, लेकिन जब हम इसे घर पर बनाते हैं, तो वह 'रेस्टोरेंट जैसा क्रीमी और मखमली' स्वाद नहीं आ पाता। कभी सोचा है आखिर क्यों? दरअसल, हम कुछ जरूरी बातें भूल जाते हैं, जिन्हें अपनाने से आपका पालक पनीर इतना स्वादिष्ट बनेगा कि घरवाले हर बार इसी की फरमाइश करेंगे।

    Hero Image

    रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनाने के लिए फॉलो करें ये आसान रेसिपी (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। घर पर हम कितनी भी कोशिश कर लें, पर या तो पालक का रंग फीका पड़ जाता है या फिर पनीर कड़क हो जाता है। क्या आप भी इस बात से परेशान हैं? अगर हां, तो आज आपकी ये शिकायत हमेशा के लिए दूर होने वाली है। यह सिर्फ एक रेसिपी नहीं, बल्कि कुछ सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स का खजाना है, जिसे अपनाकर आप अपने घर की रसोई में ही असली 'मखमली' रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर तैयार कर सकते हैं। आइए, जानते हैं क्या है वो जादू, जो आपकी इस डिश को बना देगा 'मास्टरपीस' और हां, दो रोटियां ज्यादा खाने के लिए तैयार रहिएगा।

    रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर के लिए सामग्री

    • सामग्री - मात्रा
    • पालक - 500 ग्राम
    • पनीर - 250 ग्राम (टुकड़ों में कटा हुआ)
    • प्याज - 1 मध्यम आकार का (बारीक कटा)
    • टमाटर - 1 छोटा (या 2 चम्मच टोमेटो प्यूरी)
    • अदरक-लहसुन पेस्ट - 1 चम्मच
    • हरी मिर्च - 2 (या स्वादानुसार)
    • सीक्रेट इंग्रेडिएंट (मलाई/क्रीम)- 2 चम्मच
    • जीरा - आधा चम्मच
    • गरम मसाला - आधा चम्मच
    • धनिया पाउडर - 1 चम्मच
    • तेल या घी - 2-3 चम्मच
    • नमक - स्वादानुसार

    रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनाने की विधि

    • एक बर्तन में पानी उबालें। उसमें चुटकी भर चीनी और पालक के पत्ते डालें। 2-3 मिनट उबालकर तुरंत निकाल लें।
    • पालक को उबालने के तुरंत बाद उसे बर्फ वाले ठंडे पानी में डाल दें। इससे उसका गहरा हरा रंग बरक़रार रहेगा।
    • ठंडे पानी से निकालकर पालक, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक को मिक्सर में पीसकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें।
    • एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें। पनीर के टुकड़ों को हल्का सुनहरा होने तक तल लें।
    • पनीर को तलने के बाद, तुरंत उसे गरम पानी के कटोरे में डाल दें। इससे पनीर नरम रहेगा और ग्रेवी में जाकर कड़क नहीं होगा।
    • उसी पैन में 2 चम्मच तेल या घी गरम करें। जीरा और तेज पत्ता डालकर भूनें।
    • बारीक कटा प्याज डालें और हल्का गुलाबी होने तक भूनें। फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट तक पकाएं।
    • टमाटर डालें। साथ ही नमक, धनिया पाउडर और हल्दी डालकर तब तक पकाएं जब तक मसाला तेल न छोड़ दे।
    • तैयार पालक का पेस्ट मसाले में मिला दें। इसे 5-7 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं।
    • पनीर के टुकड़े पानी से निकालकर ग्रेवी में डालें।
    • 2 चम्मच मलाई या ताजा दही डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आधा चम्मच गरम मसाला डालकर गैस बंद कर दें।
    • पालक पनीर को सर्विंग बाउल में निकालें। ऊपर से थोड़ी सी क्रीम या कसूरी मेथी से गार्निश करें।
    • गरमा गरम रोटी, नान या पराठे के साथ इस स्वादिष्ट पालक पनीर का मजा लें। यकीनन, स्वाद-स्वाद में आप दो रोटी ज्यादा खा जाएंगे।

