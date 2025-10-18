इस सीक्रेट रेसिपी से बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर, स्वाद-स्वाद में दो रोटी ज्यादा खा जाएंगे आप

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। घर पर हम कितनी भी कोशिश कर लें, पर या तो पालक का रंग फीका पड़ जाता है या फिर पनीर कड़क हो जाता है। क्या आप भी इस बात से परेशान हैं? अगर हां, तो आज आपकी ये शिकायत हमेशा के लिए दूर होने वाली है। यह सिर्फ एक रेसिपी नहीं, बल्कि कुछ सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स का खजाना है, जिसे अपनाकर आप अपने घर की रसोई में ही असली 'मखमली' रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर तैयार कर सकते हैं। आइए, जानते हैं क्या है वो जादू, जो आपकी इस डिश को बना देगा 'मास्टरपीस' और हां, दो रोटियां ज्यादा खाने के लिए तैयार रहिएगा।