    दोपहर तक नरम रहेंगी रोटियां और सब्जी रहेगी ताजा, टिफिन पैक करते समय न करें 5 गलतियां

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:33 AM (IST)

    टिफिन में रोटी और सब्जी को ताजा रखने के लिए सही पैकिंग जरूरी है। गरम खाना पैक न करें, रोटियों को सीधे फॉयल में न लपेटें और आटा गूंथते समय दूध का इस्ते ...और पढ़ें

    Hero Image

    लंच में चाहिए 'घर जैसा स्वाद'? ऐसे पैक करें अपना टिफिन (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह आप बड़े प्यार से टिफिन बनाते हैं, लेकिन दोपहर में जब लंच बॉक्स खुलता है, तो रोटियां 'पापड़' जैसी कड़क और सब्जी बेस्वाद मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद आटा गूंथने में कमी रह गई होगी, लेकिन सच तो यह है कि गड़बड़ कुकिंग में नहीं, पैकिंग में है। जी हां, अगर आप चाहते हैं कि आपका या आपके बच्चों का टिफिन दोपहर तक एकदम ताजा रहे, तो आज ही इन 5 आम गलतियों को करना छोड़ दें।

    Lunch box tips

    (Image Source: AI-Generated)

    गरमा-गरम खाना पैक करने की जल्दबाजी

    यह सबसे बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं। हमें लगता है कि गरम रोटियां पैक करेंगे तो दोपहर तक गरम रहेंगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। जब आप एकदम गरम रोटियां या सब्जी डिब्बे में बंद करते हैं, तो अंदर भाप बनती है। यह भाप पानी बनकर रोटियों को पहले गीला करती है और फिर थोड़ी देर बाद वे रबड़ की तरह खिंचने लगती हैं या कड़क हो जाती हैं।

    • टिप: रोटियों को तवे से उतारकर 2-3 मिनट हवा लगने दें, उसके बाद ही पैक करें।

    रोटियों को सीधे फॉयल पेपर में लपेटना

    एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल आम है, लेकिन यह रोटियों की नमी सोख लेता है। जब आप गरम रोटी को सीधे फॉयल में लपेटते हैं, तो वह 'पसीने' से गीली हो जाती है।

    • टिप: रोटियों को लंबे समय तक नरम रखने के लिए उन्हें पहले एक सूती कपड़े या बटर पेपर में लपेटें। कपड़ा अतिरिक्त नमी सोख लेता है और रोटियों को नरम रखता है।

    आटा गूंथते समय दूध का इस्तेमाल न करना

    अगर आप टिफिन के लिए रोटियां बना रहे हैं, तो सादे पानी से आटा गूंथना काफी नहीं है। पानी सूख जाता है और रोटियां कड़क हो जाती हैं।

    • टिप: आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा दूध या मलाई मिला लें। दूध में मौजूद फैट रोटियों को नेचुरल तरीके से 6-7 घंटे तक मुलायम रखता है।

    सब्जी को बिना 'टेम्परिंग' के पैक करना

    अक्सर सूखी सब्जी (जैसे आलू-गोभी या भिंडी) दोपहर तक एकदम रूखी और बेजान हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंडा होने पर तेल नीचे बैठ जाता है।

    • टिप: सब्जी पैक करने से ठीक पहले उस पर आधा चम्मच घी या ताजा तड़का ऊपर से डाल दें। यह कोटिंग सब्जी को सूखने से बचाती है और स्वाद भी ताजा रखती है।

    रोटियों को अलग-अलग रखना

    अगर आप रोटियों को अलग-अलग करके पैक करेंगे, तो वे हवा के संपर्क में आकर जल्दी सूखेंगी।

    • टिप: रोटियों पर अच्छे से घी लगाएं और दो रोटियों के घी वाले हिस्से को आपस में चिपकाकर रखें। इससे रोटियां एक-दूसरे की नमी को लॉक कर देती हैं और दोपहर तक एकदम नरम बनी रहती हैं।

    खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि सुकून के लिए होता है। बस पैकिंग के तरीके में ये छोटे-छोटे बदलाव करें और देखिए कैसे आपका लंच बॉक्स दोपहर में भी वैसी ही खुशबू देगा, जैसा सुबह तवे से उतारते समय देता था।

