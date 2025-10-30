Language
    इस रेसिपी से घर पर बनाएं कढ़ाई पनीर, सीक्रेट मसाले से आएगा एकदम होटल जैसा स्वाद

    By Swati Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:13 PM (IST)

    पनीर से आप कई तरह की डिशेज बना सकते हैं, जो स्वाद में लाजवाब होती हैं। इन्हीं में एक डिश है कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर की गाढ़ी और मसालेदार ग्रेवी इसे रोटी, पराठा, नान और चावल हर किसी के साथ खाने के लिए परफेक्ट बनाती है। अगर आप भी घर पर बनाना चाहती हैं कढ़ाई पनीर, तो यहां पढ़ें पूरी रेसिपी। 

    यहां पढ़ें कढ़ाई पनीर की पूरी रेसिपी

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पनीर प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। साथ ही, यह स्वाद में भी काफी लाजवाब होता है। इसलिए पनीर से कई तरह की डिशेज बनाई जाती हैं, जिन्हें हर कोई खाना पसंद करता है। ऐसे में अगर आप भी पनीर खाने के शौकीन हैं और इससे कोई अच्छी-सी डिश बनाना चाहते हैं, तो आपको कढ़ाई पनीर ट्राई करना चाहिए। 

    कढ़ाई पनीर स्वाद में बेहद लजीज होता है और इसे आप नान, पराठा, रोटी या चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप भी घर पर कढ़ाई पनीर बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें कढ़ाई पनीर बनाने की रेसिपी।  

    (Picture Courtesy: Freepik)

    जरूरी सामग्री 

    • पनीर- 250 ग्राम (चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ)
    • प्याज- 2 मध्यम (बारीक कटे हुए)
    • टमाटर- 3 मध्यम (प्यूरी या पिसे हुए)
    • शिमला मिर्च- 1 मध्यम (चौकोर टुकड़ों में कटी हुई)
    • तेल/घी- 3-4 बड़े चम्मच
    • अदरक-लहसुन का पेस्ट- 1 बड़ा चम्मच
    • जीरा- 1 छोटा चम्मच
    • तेज पत्ता- 1
    • सूखे मसाले- हल्दी पाउडर (1/2 छोटा चम्मच), धनिया पाउडर (1 छोटा चम्मच), कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर (1 छोटा चम्मच), गरम मसाला (1/2 छोटा चम्मच), नमक (स्वादानुसार)।
    • कसूरी मेथी- 1 छोटा चम्मच
    • हरा धनिया- गार्निश के लिए
    • स्पेशल मसाला- 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया के बीज, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 2-3 साबुत लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ। (इन सभी चीजों को धीमी आंच पर हल्का भून लें। ठंडा होने पर इसे दरदरा पीस लें।)

    बनाने की विधि- 

    • सबसे पहले एक कड़ाही में 1-2 चम्मच तेल गर्म करें। पनीर के टुकड़ों को हल्का सुनहरा होने तक तल लें और निकाल लें। फिर उसी तेल में शिमला मिर्च के टुकड़ों को हल्का क्रंची होने तक 1-2 मिनट भूनें और निकाल कर अलग रख लें।
    • अब कड़ाही में बचा हुआ तेल या घी गर्म करें। जीरा और तेज पत्ता डालें। जब जीरा चटकने लगे, तो बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अब अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर उसका कच्चापन दूर होने तक भूनें।
    • इसके बाद टमाटर की प्यूरी और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मसाले को तब तक पकाएं जब तक कि यह तेल न छोड़ने लगे।
    • अब हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और तैयार किया हुआ स्पेशल मसाला (लगभग 1-2 चम्मच) डालकर अच्छे से मिक्स करें। 2 मिनट तक धीमी आंच पर भूनें।
    • फिर इसमें थोड़ा सा पानी (लगभग 1/2 कप) डालें और ग्रेवी को 2 मिनट उबलने दें। अब भुने हुए पनीर और शिमला मिर्च डालें।
    • इसके बाद गरम मसाला और कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर मिलाएं। सब्जी को ढककर 3-5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं ताकि सभी फ्लेवर पनीर और शिमला मिर्च में अच्छी तरह से आ जाएं।
    • अब गैस बंद करें और बारीक कटे हरे धनिये से गार्निश करें। गरमा गरम कढ़ाई पनीर को सर्व करें।

