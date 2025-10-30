इस रेसिपी से घर पर बनाएं कढ़ाई पनीर, सीक्रेट मसाले से आएगा एकदम होटल जैसा स्वाद

(Picture Courtesy: Freepik)

स्पेशल मसाला- 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया के बीज, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 2-3 साबुत लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ। (इन सभी चीजों को धीमी आंच पर हल्का भून लें। ठंडा होने पर इसे दरदरा पीस लें।)

सूखे मसाले- हल्दी पाउडर (1/2 छोटा चम्मच), धनिया पाउडर (1 छोटा चम्मच), कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर (1 छोटा चम्मच), गरम मसाला (1/2 छोटा चम्मच), नमक (स्वादानुसार)।

सबसे पहले एक कड़ाही में 1-2 चम्मच तेल गर्म करें। पनीर के टुकड़ों को हल्का सुनहरा होने तक तल लें और निकाल लें। फिर उसी तेल में शिमला मिर्च के टुकड़ों को हल्का क्रंची होने तक 1-2 मिनट भूनें और निकाल कर अलग रख लें।

अब कड़ाही में बचा हुआ तेल या घी गर्म करें। जीरा और तेज पत्ता डालें। जब जीरा चटकने लगे, तो बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अब अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर उसका कच्चापन दूर होने तक भूनें।

इसके बाद टमाटर की प्यूरी और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मसाले को तब तक पकाएं जब तक कि यह तेल न छोड़ने लगे।

अब हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और तैयार किया हुआ स्पेशल मसाला (लगभग 1-2 चम्मच) डालकर अच्छे से मिक्स करें। 2 मिनट तक धीमी आंच पर भूनें।

फिर इसमें थोड़ा सा पानी (लगभग 1/2 कप) डालें और ग्रेवी को 2 मिनट उबलने दें। अब भुने हुए पनीर और शिमला मिर्च डालें।

इसके बाद गरम मसाला और कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर मिलाएं। सब्जी को ढककर 3-5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं ताकि सभी फ्लेवर पनीर और शिमला मिर्च में अच्छी तरह से आ जाएं।