    बिना अंडे के घर पर बनाएं बाजार जैसी क्रीमी Mayonnaise, मिलावट का भी नहीं रहेगा कोई डर

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:12 PM (IST)

    क्या आपको सैंडविच, बर्गर या सलाद के साथ क्रीमी मेयोनीज का फ्लेवर पसंद है? बता दें, बाजार से खरीदी गई मेयोनीज में अक्सर अंडे और कई तरह के प्रिजर्वेटिव शामिल होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं या घर की बनी ताजा चीजों को पसंद करते हैं, तो क्यों न इसे अपनी रसोई में ही बनाया जाए? यकीन मानिए, घर पर बनी मेयोनीज बाजार वाली से कहीं ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है।

    घर पर ऐसे बनाएं Eggless Mayonnaise (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मेयोनीज किसी भी स्नैक का स्वाद दोगुना कर देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार से खरीदी गई मेयोनीज में कौन-कौन से प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिले होते हैं? अगर आप वेजिटेरियन हैं या मिलावट से बचना चाहते हैं, तो अब आपको मेयोनीज खाने से पहले दो बार सोचने की जरूरत नहीं है।

    यहां हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा शानदार तरीका, जिससे आप सिर्फ 5 मिनट में, बिना अंडे के और बिना किसी मिलावट के, बिल्कुल बाजार जैसी गाढ़ी और मलाईदार मेयोनीज घर पर ही बना लेंगे। विश्वास कीजिए, एक बार आपने यह होममेड मेयोनीज चख ली, तो आप बाजार वाली को हमेशा के लिए भूल जाएंगे।

    Eggless Mayonnaise

    बिना अंडे की मेयोनीज बनाने के लिए सामग्री

    • दूध: 1/4 कप – यह उबालकर ठंडा किया हुआ होना चाहिए, लेकिन मलाई रहित (कम फैट वाला)
    • तेल: 1 कप – यह बिना महक वाला तेल होना चाहिए, जैसे सूरजमुखी या रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल
    • चीनी: 1 छोटा चम्मच
    • नमक: स्वादानुसार
    • विनेगर या नींबू का रस: 1 बड़ा चम्मच – यह मेयोनीज को गाढ़ा करने में मदद करता है
    • लहसुन (ऑप्शनल): 2-3 कलियां, अगर आप गार्लिक मेयोनीज बनाना चाहते हैं

    बिना अंडे की मेयोनीज बनाने की विधि

    मेयोनीज बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। इसके लिए आप एक हैंड ब्लेंडर या मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं:

    • सबसे पहले एक ब्लेंडर जार में ठंडा दूध, चीनी, नमक, विनेगर/नींबू का रस और लहसुन (अगर इस्तेमाल कर रहे हैं) डालें।
    • जार को बंद करके केवल 30 सेकंड के लिए ब्लेंड करें, ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह मिक्स हो जाए।
    • अब ढक्कन हटाएं और ब्लेंडर को चालू रखें। ऊपर से धीरे-धीरे (बूंद-बूंद करके या बहुत पतली धार में) तेल डालना शुरू करें। यह सबसे जरूरी स्टेप है।
    • जैसे-जैसे आप तेल डालते जाएंगे, आप देखेंगे कि मिश्रण गाढ़ा होना शुरू हो गया है और मेयोनीज जैसा रूप ले रहा है। तेल को तब तक डालते रहें जब तक कि मेयोनीज पूरी तरह से गाढ़ी और क्रीमी न हो जाए। इसमें 3 से 5 मिनट लग सकते हैं।

    स्पेशल टिप्स

    • मेयोनीज बनाने के लिए सभी सामग्री ठंडी होनी चाहिए। दूध और तेल दोनों को फ्रिज में ठंडा करके इस्तेमाल करें।
    • तेल को हमेशा धीरे-धीरे और लगातार धार में डालें। अगर आप एक बार में ज्यादा तेल डाल देंगे, तो मेयोनीज गाढ़ी नहीं हो पाएगी।
    • आप इस मेयोनीज को एक एयर-टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में एक हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं।

