बिना अंडे के घर पर बनाएं बाजार जैसी क्रीमी Mayonnaise, मिलावट का भी नहीं रहेगा कोई डर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मेयोनीज किसी भी स्नैक का स्वाद दोगुना कर देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार से खरीदी गई मेयोनीज में कौन-कौन से प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिले होते हैं? अगर आप वेजिटेरियन हैं या मिलावट से बचना चाहते हैं, तो अब आपको मेयोनीज खाने से पहले दो बार सोचने की जरूरत नहीं है।

यहां हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा शानदार तरीका, जिससे आप सिर्फ 5 मिनट में, बिना अंडे के और बिना किसी मिलावट के, बिल्कुल बाजार जैसी गाढ़ी और मलाईदार मेयोनीज घर पर ही बना लेंगे। विश्वास कीजिए, एक बार आपने यह होममेड मेयोनीज चख ली, तो आप बाजार वाली को हमेशा के लिए भूल जाएंगे।

बिना अंडे की मेयोनीज बनाने के लिए सामग्री दूध: 1/4 कप – यह उबालकर ठंडा किया हुआ होना चाहिए, लेकिन मलाई रहित (कम फैट वाला)

तेल: 1 कप – यह बिना महक वाला तेल होना चाहिए, जैसे सूरजमुखी या रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल

चीनी: 1 छोटा चम्मच

नमक: स्वादानुसार

विनेगर या नींबू का रस: 1 बड़ा चम्मच – यह मेयोनीज को गाढ़ा करने में मदद करता है

लहसुन (ऑप्शनल): 2-3 कलियां, अगर आप गार्लिक मेयोनीज बनाना चाहते हैं बिना अंडे की मेयोनीज बनाने की विधि मेयोनीज बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। इसके लिए आप एक हैंड ब्लेंडर या मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं: