पिज्जा लवर्स की बल्ले-बल्ले! न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए इसे खाने के 5 गोल्डन रूल्स, जो नहीं बढ़ने देंगे आपका वजन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या पिज्जा का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन 'डाइट' ब्रेक होने के डर से आप अपना मन मार लेते हैं? अगर ऐसा है, तो अब आपको और तरसने की जरूरत नहीं है। दरअसल, पिज्जा नाइट का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी फिटनेस की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यूट्रिशनिस्ट हीना त्रिवेदी का कहना है कि असली राज पिज्जा छोड़ने में नहीं, बल्कि उसे खाने के एक 'स्मार्ट तरीके' में छिपा है। आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं ऐसे 5 गोल्डन रूल्स, जिन्हें अपनाकर आप बिना किसी स्ट्रेस या 'गिल्ट' के अपने पसंदीदा स्लाइस का भरपूर मजा ले सकते हैं।

(Image Source: AI-Generated) हरी चीजों से करें शुरुआत पिज्जा पर टूट पड़ने से पहले, अपने खाने की शुरुआत एक कटोरी सलाद या एक गिलास हरी सब्जियों के जूस से करें। इससे आपके शरीर को सबसे पहले फाइबर और जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपका पेट थोड़ा भर जाता है, जिससे आप जरूरत से ज्यादा पिज्जा खाने से बच जाते हैं। पोर्शन कंट्रोल के लिए यह एक बेहतरीन तरीका है।

प्रोटीन को न भूलें अपने पिज्जा के साथ हमेशा प्रोटीन का कोई सोर्स जरूर शामिल करें। आप साइड में ग्रिल्ड चिकन, दाल का सलाद ले सकते हैं, या अपने पिज्जा के ऊपर छोले भी डाल सकते हैं। प्रोटीन खाने से पेट जल्दी भरता है और संतुष्टि मिलती है। साथ ही, यह आपके ब्लड शुगर को संतुलित करने में मदद करता है और आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता।

एक्स्ट्रा कार्ब्स को कहें 'ना' अक्सर रेस्तरां में पिज्जा के साथ फ्री ब्रेड बास्केट या साइड में फ्रेंच फ्राइज भी मिलते हैं। इनसे साफ मना कर दें, क्योंकि जब आप फालतू की चीजों के बजाय केवल पिज्जा पर फोकस करेंगे, तो आप अन्य रिफाइंड कार्ब्स से होने वाले कैलोरी के ओवरलोड से बच पाएंगे। यानी मात्रा से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दें और पिज्जा टाइम पर सिर्फ पिज्जा का ही मजा लें।