कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकती है लहसुन की चटनी, बस इस तरीके से करें तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आज के दौर में एक आम स्वास्थ्य समस्या बन गया है। हाई कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करना काफी जरूरी है।

कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने में लहसुन की चटनी काफी असरदार (Garlic to Lower Cholesterol) साबित हो सकती है। दरअसल, लहसुन में ऐसे गुण होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार होते हैं। आइए जानें लहसुन की चटनी कैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करती है और इसे बनाने की रेसिपी क्या है।

लहसुन कोलेस्ट्रॉल कम करने में कैसे मदद करता है? लहसुन में एलिसिन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है, जिसे इसके ज्यादातर स्वास्थ्य लाभों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लहसुन को नियमित रूप से खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में मदद मिल सकती है। यह आर्टरीज में प्लाक के जमाव को रोकता है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाए रखने में मददगार होता है। साथ ही, यह गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में भी मदद करता है।