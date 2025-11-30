सर्दियों में बार-बार बीमार पड़ने से बचाएगा घर पर बना देसी च्यवनप्राश, नोट करें आसान रेसिपी
सर्दियों का मौसम अपने साथ खांसी, जुकाम और कमजोरी की शिकायतें भी लेकर लाता है। खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों की इम्युनिटी का मजबूत रहना इन दिनों बेहद जरूरी है। ऐसे में, भारत की पारंपरिक औषधि 'च्यवनप्राश' को भला कैसे भुलाया जा सकता है? जी हां, अगर आप भी बाजार में मिलने वाला मिलावटी च्यवनप्राश खरीदने में हिचकते हैं, तो यहां हम आपके लिए इसे घर पर बनाने की सिंपल रेसिपी लेकर आए हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Homemade Chyawanprash Recipe: बाजार में मिलने वाले च्यवनप्राश में अक्सर प्रिजर्वेटिव और एक्स्ट्रा शुगर होती है, लेकिन अगर आप इसे घर पर बनाते हैं, तो आप इसकी शुद्धता और न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। देसी च्यवनप्राश में ताजे आंवले का इस्तेमाल होता है, जो विटामिन-सी का खजाना है। यह न सिर्फ आपकी इम्युनिटी बढ़ाता है (Chyawanprash For Winter Immunity), बल्कि यह आपके पाचन और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आइए, बिना देर किए जान लीजिए इसे बनाने की आसान रेसिपी।
(Image Source: AI-Generated)
घर पर च्यवनप्राश बनाने की आसान रेसिपी
|सामग्री
|मात्रा
|मुख्य सामग्री
|ताजा आंवला
|500 ग्राम
|देशी घी
|2-3 बड़े चम्मच
|गुड़ या शहद
|300 ग्राम (स्वादानुसार)
|मसाले (पाउडर)
|इलायची पाउडर
|1 छोटा चम्मच
|दालचीनी पाउडर
|1/2 छोटा चम्मच
|सोंठ पाउडर
|1/2 छोटा चम्मच
|पीपली पाउडर
|1/2 छोटा चम्मच
|काली मिर्च पाउडर
|1/4 छोटा चम्मच
बनाने की विधि
- सबसे पहले आंवलों को अच्छी तरह धोकर प्रेशर कुकर में 2-3 सीटी आने तक या पूरी तरह नरम होने तक उबाल लें।
- जब आंवले ठंडे हो जाएं, तो उनकी गुठलियां निकालकर फेंक दें और उबले हुए आंवलों को मिक्सर या मिक्सी में डालकर दरदरा पेस्ट बना लें। इसमें पानी न डालें।
- एक मोटे तले की कड़ाही या पैन में देशी घी गरम करें। जब घी गरम हो जाए, तो इसमें आंवले का पेस्ट डालकर मध्यम आंच पर भूनें। इसे तब तक भूनना है जब तक इसका रंग हल्का भूरा न हो जाए और यह कड़ाही के किनारों को न छोड़ने लगे।
- जब आंवले का पेस्ट अच्छी तरह भुन जाए, तो इसमें गुड़ या शहद मिलाएं। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे पहले थोड़ा पानी डालकर पिघला लें और छानकर पेस्ट में मिलाएं। आंच धीमी कर दें और इसे लगातार चलाते रहें ताकि यह नीचे न लगे।
- जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे और जैम जैसा दिखने लगे, तो इसमें सभी सूखे मसाले (इलायची, दालचीनी, सोंठ, पीपली और काली मिर्च पाउडर) डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
- इसे 5-7 मिनट और पकाएं, जब तक यह च्यवनप्राश की तरह गाढ़ा न हो जाए। आंच बंद कर दें और इसे पूरी तरह ठंडा होने दें। बस फिर ठंडा होने के बाद, इसे एक साफ और सूखी कांच की बरनी में भरकर रखें।
यह भी पढ़ें- रोज सुबह चने और गुड़ खाने से मिलेंगे 7 कमाल के फायदे, बस जान लें कितनी मात्रा में खाना है सही
यह भी पढ़ें- वजन घटाने से लेकर स्ट्रेस दूर करने तक, लेमनग्रास टी पीने से मिलेंगे हैरान करने वाले फायदे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।