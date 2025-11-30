सर्दियों में बार-बार बीमार पड़ने से बचाएगा घर पर बना देसी च्यवनप्राश, नोट करें आसान रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Homemade Chyawanprash Recipe: बाजार में मिलने वाले च्यवनप्राश में अक्सर प्रिजर्वेटिव और एक्स्ट्रा शुगर होती है, लेकिन अगर आप इसे घर पर बनाते हैं, तो आप इसकी शुद्धता और न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। देसी च्यवनप्राश में ताजे आंवले का इस्तेमाल होता है, जो विटामिन-सी का खजाना है। यह न सिर्फ आपकी इम्युनिटी बढ़ाता है (Chyawanprash For Winter Immunity), बल्कि यह आपके पाचन और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आइए, बिना देर किए जान लीजिए इसे बनाने की आसान रेसिपी।