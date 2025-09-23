सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कुकिंग का सही तरीका, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती
हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना खाना जरूरी है लेकिन खाना पकाने का तरीका भी मायने रखता है। डीप फ्राई और एयर फ्राई से ट्रांस फैट बनता है जो हानिकारक है। ग्रिलिंग से हानिकारक तत्व निकलते हैं और नॉन-स्टिक पैन से टॉक्सिक धुंआ निकलता है। आइए जानते हैं कुकिंग की ऐसे ही कुछ अनहेल्दी तरीके
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आप रोजाना भले ही कितनी ही हेल्दी सब्जी या रेसिपी बना रहे हों लेकिन उन्हें कुक करने का तरीका भी उतना ही मायने रखता है। यदि आप हेल्दी चीजों को भी अनहेल्दी तरीकों से बनाते हैं तो उसका हमें पूरा-पूरा पोषण नहीं मिलता और हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। हम आपको कुकिंग के कुछ ऐसे ही अनहेल्दी तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिससे बचकर आप सेहतमंद रख सकते हैं।
डीप फ्राई और एयर फ्राई
ज्यादतार डीप फ्राई फूड को फैट की ज्यादा मात्रा की वजह से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हम कुकिंग के तरीके के बारे में भूल जाते हैं। जैसे इन दिनों तलने वाली चीजों को एयर फ्रायर में फ्राय करने का चलन चल पड़ा है, क्योंकि इसमें तेल का कम इस्तेमाल होता है। लेकिन डीप फ्राई के पारंपरिक तरीके से अलग एयर फ्रायर में हॉट एयर से कुकिंग होती है।
ऐसे में कुछ तेल ट्रांस फैट बनाने लगते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा खतरनाक है। एयर फ्रायर में कुकिंग भी एकसमान नहीं होती है, जिससे खाना अधपका रह जाता है या कुछ हिस्से ज्यादा पक जाते हैं।
ग्रिलिंग
आजकल कुकिंग का यह तरीका काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर चिकन, फिश को हाई टेम्परेचर पर ग्रिल किया जाता है, तो इससे हेटरोसाइक्लिक एमिन और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे हानिकारक तत्व निकलते हैं, जो गंभीर बीमारियां दे सकते हैं।
नॉन-स्टिक पैन
इसमें कुकिंग आसानी से होती है लेकिन यह हेल्दी तरीका नहीं है। दरअसल, नॉन-स्टिक पैन पर टेफलॉन की कोटिंग होती है और इसे गर्म करने या इस पर मेटल का स्पेचुला इस्तेमाल करने से टॉक्सिक धुंआ और कण निकलता है।
माइक्रोवेव
इसे भी कुकिंग के लिए इन दिनों काफी ज्यादा यूज में लाया जा रहा है। इसमें कुकिंग करने की वजह से पोषक तत्व बड़ी ही तेजी से नष्ट हो जाते हैं। लोग ज्यादातर माइक्रोवेव में खास किस्म के बरतनों में खाने को गर्म करते हैं। ऐसा करने से केमिकल खाने में रिलीज हो जाता है और खाना खराब हो जाता है। यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
ये हैं कुकिंग के कुछ हेल्दी तरीके
- बेकिंग
- भुनाई
- रोस्टिंग
- कम आंच पर उबालना
