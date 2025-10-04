Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वाद और सेहत का परफेक्ट मेल है दलिया पुलाव, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाना चाहेंगे आप

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:30 PM (IST)

    इस आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं दलिया पुलाव की जो एक ऐसी डिश है जो आपके स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखती है। यह सिर्फ एक मील नहीं बल्कि एक सॉल्यूशन है उन सभी के लिए जो बिना किसी समझौते के कम समय में कुछ टेस्टी और पौष्टिक बनाकर खाना चाहते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    दलिया पुलाव बनाने के लिए फॉलो करें ये रेसिपी (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपनी रोजाना की बोरिंग और खाने की सादी थाली से थक गए हैं? क्या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो स्वादिष्ट भी हो और सेहतमंद भी? अगर हां, तो हमारे पास आपके लिए एकदम सही जवाब है- दलिया पुलाव।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आपमें से कई लोग सोच रहे होंगे कि दलिया और पुलाव? ये कैसा मेल है? लेकिन यकीन मानिए, एक बार आप इसे चखेंगे, तो इसके दीवाने हो जाएंगे। यह सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि स्वाद, सेहत और न्यूट्रिशन का एक लाजवाब कॉम्बिनेशन है।

    क्यों इतना खास है दलिया पुलाव?

    • भरपूर पोषण: दलिया फाइबर, प्रोटीन और कई जरूरी मिनरल्स से भरा होता है। जब आप इसे सब्जियों के साथ मिलाकर बनाते हैं, तो यह पोषण का पावरहाउस बन जाता है। गाजर, मटर, बीन्स, और शिमला मिर्च जैसी रंग-बिरंगी सब्जियां इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ा देती हैं।
    • वजन घटाने में मददगार: अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं, तो दलिया पुलाव आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और आपको बार-बार भूख नहीं लगती।
    • बनाने में आसान: दलिया पुलाव बनाना बहुत ही सरल है। यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो ज्यादा समय किचन में नहीं बिताना चाहते। बस कुछ कटी हुई सब्जियां, थोड़े मसाले और दलिया और आपका स्वादिष्ट भोजन मिनटों में तैयार।
    • पाचन के लिए लाभकारी: दलिया में मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है।
    • बच्चों के लिए भी बढ़िया: अगर आपके बच्चे सब्जियां खाने में नखरे करते हैं, तो यह उन्हें सब्जियां खिलाने का एक शानदार तरीका है। रंगीन सब्जियां और पुलाव का स्वाद उन्हें बहुत पसंद आएगा।

    दलिया पुलाव बनाने की रेसिपी

    दलिया पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी या तेल गरम करें। इसमें थोड़ा सा जीरा, राई और कटी हुई हरी मिर्च डालकर भूनें। फिर इसमें बारीक कटा प्याज और अपनी मनपसंद सब्जियां डालकर अच्छी तरह पकाएं। इसके बाद धुला हुआ दलिया और मसाले (हल्दी, नमक, धनिया पाउडर) डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें पानी डालकर ढक दें और मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि दलिया अच्छी तरह पक न जाए और सारा पानी सोख न ले। गरमागरम दलिया पुलाव को दही या रायते के साथ परोसें। यकीन मानिए, इसका स्वाद ऐसा होगा कि आप इसे बार-बार खाना चाहेंगे।

    यह भी पढ़ें- नाश्ते में ट्राई करना है कुछ नया, तो इस बार बनाएं क्रिस्पी आलू चीला; भूल जाएंगे पराठे का स्वाद

    यह भी पढ़ें- Dinner में कुछ खास बनाना है तो ट्राई करें Paneer Makhani Biryani, जो भी खाएगा भुला नहीं पाएगा स्वाद