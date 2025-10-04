स्वाद और सेहत का परफेक्ट मेल है दलिया पुलाव, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाना चाहेंगे आप

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपनी रोजाना की बोरिंग और खाने की सादी थाली से थक गए हैं? क्या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो स्वादिष्ट भी हो और सेहतमंद भी? अगर हां, तो हमारे पास आपके लिए एकदम सही जवाब है- दलिया पुलाव।

आपमें से कई लोग सोच रहे होंगे कि दलिया और पुलाव? ये कैसा मेल है? लेकिन यकीन मानिए, एक बार आप इसे चखेंगे, तो इसके दीवाने हो जाएंगे। यह सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि स्वाद, सेहत और न्यूट्रिशन का एक लाजवाब कॉम्बिनेशन है।

क्यों इतना खास है दलिया पुलाव?

भरपूर पोषण: दलिया फाइबर, प्रोटीन और कई जरूरी मिनरल्स से भरा होता है। जब आप इसे सब्जियों के साथ मिलाकर बनाते हैं, तो यह पोषण का पावरहाउस बन जाता है। गाजर, मटर, बीन्स, और शिमला मिर्च जैसी रंग-बिरंगी सब्जियां इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ा देती हैं।

वजन घटाने में मददगार: अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं, तो दलिया पुलाव आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और आपको बार-बार भूख नहीं लगती।

बनाने में आसान: दलिया पुलाव बनाना बहुत ही सरल है। यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो ज्यादा समय किचन में नहीं बिताना चाहते। बस कुछ कटी हुई सब्जियां, थोड़े मसाले और दलिया और आपका स्वादिष्ट भोजन मिनटों में तैयार।

पाचन के लिए लाभकारी: दलिया में मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है।

बच्चों के लिए भी बढ़िया: अगर आपके बच्चे सब्जियां खाने में नखरे करते हैं, तो यह उन्हें सब्जियां खिलाने का एक शानदार तरीका है। रंगीन सब्जियां और पुलाव का स्वाद उन्हें बहुत पसंद आएगा।

दलिया पुलाव बनाने की रेसिपी

दलिया पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी या तेल गरम करें। इसमें थोड़ा सा जीरा, राई और कटी हुई हरी मिर्च डालकर भूनें। फिर इसमें बारीक कटा प्याज और अपनी मनपसंद सब्जियां डालकर अच्छी तरह पकाएं। इसके बाद धुला हुआ दलिया और मसाले (हल्दी, नमक, धनिया पाउडर) डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें पानी डालकर ढक दें और मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि दलिया अच्छी तरह पक न जाए और सारा पानी सोख न ले। गरमागरम दलिया पुलाव को दही या रायते के साथ परोसें। यकीन मानिए, इसका स्वाद ऐसा होगा कि आप इसे बार-बार खाना चाहेंगे।