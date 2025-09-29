नवरात्र व्रत में इस आसान रेसिपी से झटपट बनाएं दही वाले आलू, एक बार चखने पर भुला नहीं पाएंगे स्वाद
नवरात्र व्रत के दौरान लोग अक्सर कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बनाने में भी आसान हो। अगर आप भी कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे हैं तो दही वाले आलू की यह रेसिपी आपके लिए एकदम सही है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि एक बार चखने के बाद आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के पावन दिन (Navratri 2025) चल रहे हैं और व्रत में अक्सर यह सवाल परेशान करता है कि ऐसा क्या बनाया जाए जो स्वादिष्ट भी हो और बनाने में भी आसान? अगर आप भी हर बार एक ही तरह का खाना खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार ट्राई करें 'दही वाले आलू' की यह खास रेसिपी (Dahi Wale Aloo Recipe)। यह इतनी लाजवाब है कि इसका स्वाद आपको व्रत में भी घर के खाने की याद नहीं आने देगा। आइए, बिना देर किए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।
दही वाले आलू बनाने की सामग्री
- उबले हुए आलू: 4-5
- ताजा दही: 1 कप
- जीरा: 1 छोटा चम्मच
- हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी हुई)
- अदरक: 1 इंच का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)
- सेंधा नमक: स्वादानुसार
- काली मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच
- तेल या घी: 2 बड़े चम्मच
- हरा धनिया: गार्निश के लिए
दही वाले आलू बनाने की विधि
- सबसे पहले, एक पैन में तेल या घी गरम करें। इसमें जीरा डालें और इसे सुनहरा होने तक भूनें।
- अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च और कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें और कुछ सेकंड के लिए भूनें।
- इसके बाद, उबले हुए आलू को हाथों से थोड़ा मोटा-मोटा तोड़कर पैन में डाल दें।
- आलू को 2-3 मिनट तक भूनें जब तक कि वे हल्के सुनहरे न हो जाएं।
- अब, आंच को बिलकुल धीमा कर दें और इसमें फेंटा हुआ दही डालें। दही डालते समय इसे लगातार चलाते रहें ताकि यह फटे नहीं।
- इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
- इसे 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं ताकि आलू दही का स्वाद सोख लें।
- गैस बंद कर दें और कटे हुए हरे धनिये से गार्निश करें।
बस तैयार हैं आपके टेस्टी और हेल्दी 'दही वाले आलू'। इसे आप कुट्टू की पूड़ी या समा के चावल के साथ भी खा सकते हैं। यह रेसिपी व्रत के दिनों में आपकी भूख को शांत करने के लिए एकदम परफेक्ट है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।