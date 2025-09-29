नवरात्र व्रत में इस आसान रेसिपी से झटपट बनाएं दही वाले आलू, एक बार चखने पर भुला नहीं पाएंगे स्वाद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के पावन दिन (Navratri 2025) चल रहे हैं और व्रत में अक्सर यह सवाल परेशान करता है कि ऐसा क्या बनाया जाए जो स्वादिष्ट भी हो और बनाने में भी आसान? अगर आप भी हर बार एक ही तरह का खाना खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार ट्राई करें 'दही वाले आलू' की यह खास रेसिपी (Dahi Wale Aloo Recipe)। यह इतनी लाजवाब है कि इसका स्वाद आपको व्रत में भी घर के खाने की याद नहीं आने देगा। आइए, बिना देर किए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।