सालों-साल तक दिल रहेगा जवान! बस सुबह की शुरुआत करें इन हेल्दी रेसिपीज के साथ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। असंतुलित डाइट, स्ट्रेस और एक्सरसाइज की कमी से हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सुबह का नाश्ता सबसे अहम खाना माना जाता है क्योंकि यह दिनभर की एनर्जी और मेटाबॉलिज़्म को प्रभावित करता है।

अगर नाश्ता पोषण से भरपूर और हल्का हो तो यह हार्ट को मजबूत बनाए रखता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी नाश्ता रेसिपीज के बारे में,जो आपके दिल को हेल्दी रखने में मददगार होंगी

ओट्स पोरीज

ओट्स में मौजूद सॉल्युबल फाइबर ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल घटाता है। दूध या पानी में ओट्स पकाकर ऊपर से बेरीज़, केला और थोड़े बादाम डालें। यह एनर्जी भी देगा और हार्ट को सुरक्षित रखेगा।

वेजिटेबल उपमा

सूजी, गाजर, मटर, बीन्स और हल्के मसालों से बना उपमा पौष्टिक होने के साथ-साथ फाइबर और विटामिन्स से भरपूर है। यह आसानी से पचता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है।

मिक्स्ड वेज दलिया

दलिया में पालक, टमाटर, प्याज़ और गाजर डालकर पकाने से इसमें प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है। यह शुगर लेवल संतुलित रखता है और हृदय रोग का खतरा कम करता है।

स्प्राउट सलाद

अंकुरित मूंग और चना में नींबू, टमाटर और हरा धनिया डालकर तैयार किया गया सलाद प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। यह आर्टरीज को क्लीन रखने में मदद करता है।

एवोकाडो टोस्ट

होल व्हीट ब्रेड पर एवोकाडो स्प्रेड लगाकर खाया जाए तो इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स हार्ट के लिए वरदान हैं। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है।

पोहा

कम तेल में बना पोहा हल्का और पौष्टिक नाश्ता है। इसमें मूंगफली और सब्जियां मिलाने से प्रोटीन और फाइबर दोनों मिलते हैं। यह दिल को हल्का रखता है और पाचन भी दुरुस्त करता है।

स्मूदी बाउल

बेरीज, केला, ओट्स और चिया सीड्स मिलाकर बना स्मूदी बाउल एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है। यह हार्ट की कोशिकाओं को मज़बूत करता है और दिनभर ताजगी देता है।

बेसन चीला

बेसन में मेथी या पालक डालकर बना चीला प्रोटीन और फाइबर से भरा होता है। यह वजन घटाने और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करता है।

दही पार्फे

लो-फैट दही, ग्रेनोला और ताजे फल मिलाकर बना पार्फे प्रोबायोटिक्स और विटामिन्स से समृद्ध है। यह पाचन सुधारने के साथ हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग रखता है।

इडली-सांभर

फर्मेंटेड चावल-उड़द दाल से बनी इडली हल्की और एनर्जी देने वाली होती है। सब्जियों से भरपूर सांभर इसके पोषण को दोगुना कर देता है। यह लो-फैट और हार्ट-फ्रेंडली डिश है।