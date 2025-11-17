Language
    इस आसान तरीके से डिनर में बनाएं पोषण से भरपूर 'वेजिटेबल खिचड़ी', वजन कम करने में भी मिलेगी मदद

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:10 AM (IST)

    क्या आप रात के खाने के लिए कुछ हल्का, पौष्टिक और स्वादिष्ट तलाश रहे हैं? अगर हां, तो 'वेजिटेबल खिचड़ी' आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है। यह न सिर्फ पेट भरने वाला खाना है, बल्कि यह आपके वजन कम करने के लक्ष्यों को भी पूरा करने में मददगार हो सकता है। इसे बनाना भी बेहद आसान है, जिसके लिए आपको घंटों किचन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा।

    'वेजिटेबल खिचड़ी' बनाने के लिए (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपका मन अक्सर रात के खाने में स्वादिष्ट और पेट भरने वाला कुछ खाने का करता है, लेकिन कैलोरी काउंट की चिंता सताती है? क्या आप चाहते हैं कि डिनर इतना हल्का हो कि डाइजेशन पर बोझ न डाले और नींद भी अच्छी आए? अगर हां, तो उस पारंपरिक 'सफेद' खिचड़ी को भूल जाइए और मिलिए उसके नए, रंगीन और सुपर-पॉवरफुल अवतार से। जी हां, 'वेजिटेबल खिचड़ी'। यह सिर्फ एक 'बीमारी वाला' खाना नहीं है, बल्कि पोषण, स्वाद और वेट लॉस के टारगेट को एक ही कटोरी में पूरा करने वाला 'कंफर्ट फूड' है, जिसे बनाना भी बेहद आसान है। आइए जानते हैं।

    Vegetable Khichdi

    खिचड़ी क्यों है डिनर के लिए परफेक्ट?

    खिचड़ी सदियों से भारतीय घरों का एक अभिन्न हिस्सा रही है। इसे 'कंफर्ट फूड' भी कहा जाता है क्योंकि यह पचाने में बहुत हल्की होती है। रात के समय, हमारा पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, इसलिए भारी और तेल वाले खाने की जगह खिचड़ी जैसा हल्का भोजन करना सबसे अच्छा है। दाल और चावल का सही मिश्रण इसे एक संपूर्ण आहार बनाता है।

    वजन घटाने में कैसे करती है मदद?

    'वेजिटेबल खिचड़ी' को वजन घटाने वाला सुपरफूड कहा जा सकता है, खासकर जब इसमें ढेर सारी सब्जियां डाली जाती हैं। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपको लंबे समय तक पेट भरे रहने का एहसास कराता है और आप बार-बार स्नैकिंग से बचते हैं। इसके अलावा, आप चावल की मात्रा कम करके और दलिया या ब्राउन राइस का इस्तेमाल करके इसके कैलोरी काउंट को भी कम कर सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर दालें मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। आइए, यहां आपको 'वेजिटेबल खिचड़ी' तैयार करने की आसान रेसिपी बताते हैं।

    पोषण से भरपूर खिचड़ी बनाने की आसान विधि

    इस खिचड़ी को बनाना बहुत आसान है। आपको चाहिए:

    • सामग्री: मूंग दाल, चावल या दलिया, घी या ऑलिव ऑयल, जीरा, हल्दी, नमक, और ढेर सारी मौसमी सब्जियां (जैसे गाजर, बीन्स, मटर, पालक)।

    विधि:

    • चावल और दाल को धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें।
    • प्रेशर कुकर में थोड़ा-सा घी/तेल गरम करें। जीरा और हींग का तड़का लगाएं।
    • अब कटी हुई सब्जियां डालकर कुछ देर भूनें।
    • भिगोए हुए चावल-दाल, हल्दी, नमक और पर्याप्त पानी डालकर कुकर बंद कर दें।
    • 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं। बस फिर आपकी पोषण से भरी खिचड़ी तैयार है।
    • इसे दही, नींबू का रस या थोड़ा-सा देसी घी डालकर गरमागरम परोसें।
    • यह स्वादिष्ट डिनर आपको बिना किसी गिल्ट के हेल्दी रहने में मदद करेगा।

