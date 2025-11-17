इस आसान तरीके से डिनर में बनाएं पोषण से भरपूर 'वेजिटेबल खिचड़ी', वजन कम करने में भी मिलेगी मदद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपका मन अक्सर रात के खाने में स्वादिष्ट और पेट भरने वाला कुछ खाने का करता है, लेकिन कैलोरी काउंट की चिंता सताती है? क्या आप चाहते हैं कि डिनर इतना हल्का हो कि डाइजेशन पर बोझ न डाले और नींद भी अच्छी आए? अगर हां, तो उस पारंपरिक 'सफेद' खिचड़ी को भूल जाइए और मिलिए उसके नए, रंगीन और सुपर-पॉवरफुल अवतार से। जी हां, 'वेजिटेबल खिचड़ी'। यह सिर्फ एक 'बीमारी वाला' खाना नहीं है, बल्कि पोषण, स्वाद और वेट लॉस के टारगेट को एक ही कटोरी में पूरा करने वाला 'कंफर्ट फूड' है, जिसे बनाना भी बेहद आसान है। आइए जानते हैं।

खिचड़ी क्यों है डिनर के लिए परफेक्ट? खिचड़ी सदियों से भारतीय घरों का एक अभिन्न हिस्सा रही है। इसे 'कंफर्ट फूड' भी कहा जाता है क्योंकि यह पचाने में बहुत हल्की होती है। रात के समय, हमारा पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, इसलिए भारी और तेल वाले खाने की जगह खिचड़ी जैसा हल्का भोजन करना सबसे अच्छा है। दाल और चावल का सही मिश्रण इसे एक संपूर्ण आहार बनाता है।

वजन घटाने में कैसे करती है मदद? 'वेजिटेबल खिचड़ी' को वजन घटाने वाला सुपरफूड कहा जा सकता है, खासकर जब इसमें ढेर सारी सब्जियां डाली जाती हैं। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपको लंबे समय तक पेट भरे रहने का एहसास कराता है और आप बार-बार स्नैकिंग से बचते हैं। इसके अलावा, आप चावल की मात्रा कम करके और दलिया या ब्राउन राइस का इस्तेमाल करके इसके कैलोरी काउंट को भी कम कर सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर दालें मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। आइए, यहां आपको 'वेजिटेबल खिचड़ी' तैयार करने की आसान रेसिपी बताते हैं।