Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चाय के साथ चाहिए परफेक्ट क्रिस्पी स्नैक्स, तो घर पर आसानी से बनाएं कुरकुरे और खस्ता नमकपारे

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    कुरकुरे और नमकीन नमकपारे तो हर किसी को पसंद आते हैं। चाय के साथ इनका खस्तापन काफी अच्छा लगता है। ऐसे में अगर आप भी शाम की चाय के साथ सर्व करने के लिए नमकपारे बनाना चाहते हैं, तो आपको ये रेसिपी फॉलो करनी चाहिए। इस तरीके से नमकपारे बनाना काफी आसान है और इनका कुरकुरापन भी बरकरार रहेगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    इस आसान रेसिपी से बनाएं कुरकुरे नमकपारे (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शाम की चाय का मजा तो तभी आता है, जब साथ में कुछ कुरकुरे और नमकीन स्नैक्स शामिल हो। इन्हीं में नमकपारे भी शामिल हैं। ये डिश काफी समय से चाय के साथ सर्व की जा रही है और इसका कुरकुरापन और नमकीन स्वाद हर किसी को खूब भाता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि इसे आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। अगर आप भी घर पर टेस्टी और कुरकुरे नमकपारे बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी रेसिपी।  

    जरूरी सामग्री-

    • मैदा- 2 कप
    • तेल/घी- ¼ कप (या 4-5 बड़े चम्मच)
    • नमक- स्वादानुसार (लगभग 1 छोटी चम्मच)
    • अजवायन- ½ छोटी चम्मच
    • पानी- आटा गूंथने के लिए (लगभग ½ कप से थोड़ा कम)
    • तेल- नमक पारे तलने के लिए
    Namakpare
    (Picture Courtesy: Freepik)

    बनाने का तरीका

    • सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा लें और इसमें नमक और अजवायन डालकर मिला लें।
    • अब इसमें तेल या घी डालकर अच्छे से हाथों से रगड़ते हुए मिक्स करें। मैदा तेल को अच्छे से सोख लेना चाहिए और मुट्ठी में बांधने पर लड्डू जैसा बनना चाहिए।
    • अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए पूरी के आटे जैसा सख्त आटा गूंथ लें। इसके बाद इस गुंथे हुए आटे को ढककर 20-30 मिनट के लिए रख दें, ताकि वह फूलकर सैट हो जाए।
    • 20-30 मिनट बाद आटे को एक बार फिर से मसलकर चिकना कर लें। 
    • इसके बाद आटे को दो या तीन बराबर भागों में बांट लें।
    • एक भाग लेकर उसे गोल करें और चकले-बेलन की मदद से लगभग ¼ सेंटीमीटर मोटा बेल लें।
    • इस बेली हुई रोटी को चाकू से लंबाई और फिर चौड़ाई में काटकर छोटे-छोटे चौकोर या डायमंड आकार के नमक पारे तैयार कर लें।
    • अब एक कड़ाही में तेल डालकर धीमी आंच पर गरम करें। तेल मध्यम गर्म होना चाहिए। ज्यादा गर्म तेल में नमकपारे जल सकते हैं।
    • जब तेल गर्म हो जाए, तो इसमें कटे हुए नमक पारे धीरे से डालें।
    • नमकपारे तलते वक्त गैस की आंच को धीमी ही रखें। तेज आंच पर तलने से नमक पारे बाहर से तो सिक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं और कुरकुरे नहीं बनेंगे।
    • इन्हें धीमी आंच पर हल्के-हल्के चलाते हुए सुनहरा-भूरा होने तक तलें। इसमें लगभग 8 से 10 मिनट लग सकते हैं।
    • जब नमक पारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तो उन्हें तेल से निकालकर एक पेपर टॉवल पर रख लें, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए।