    City of Gastronomy: वर्ल्ड फेमस हुआ नवाबों का जायका! ये हैं लखनऊ के 5 बेजोड़ फूड कॉम्बिनेशन

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:58 PM (IST)

    लखनऊ, जिसे यूनेस्को ने 'सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी'(City of Gastronomy) का खिताब दिया है, अपने नवाबी खानपान (City of Nawabs) के लिए प्रसिद्ध है। यहां निहारी-कुल्चा, गलौटी कबाब-पराठा जैसे कई बेजोड़ फूड कॉम्बिनेशन मिलते हैं। पुलाव-बुरानी, कीमा कलेजी-रूमाली रोटी और फालूदा-कुल्फी भी यहां के लोकप्रिय व्यंजन हैं, जो लखनऊ के जायके (Lucknow Foods) को खास बनाते हैं।

    लखनऊ के 5 लाजवाब व्यंजन: स्वाद का अनोखा संगम (Picture Credit- AI Generation)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवाबों का शहर लखनऊ कई मायनों में बेहद खास माना जाता है। खासकर यह शहर अपने खानपान के लिए जाना जाता है। खानपान के शौकीन लोगों को यह शहर काफी कुछ चखने को देता है। खासकर नॉनवेज लवर के लिए तो यह शहर जन्नत से कम नहीं। यहां कई स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखने को मिल जाता है। 

    अपने खास खानपान की वजह से ही इस शहर को यूनेस्को ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी '(City of Gastronomy) का खिताब दिया है। यह खिताब किसी एक समृद्ध पाक विरासत, पारंपरिक सामग्री और कौशल से भरपूर शहर को दिया जाता है। हैदराबाद के बाद लखनऊ यह खिताब पाने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है। लखनऊ में ऐसे कई पकवान बनाए जाते हैं, जिनका स्वाद आपको पूरे देश में कहीं चखने को नहीं मिलेगा। आज इस आर्टिकल में हम आपको इस शहर के कुछ ऐसे ही स्वादिष्ट और खास फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से- 

    निहारी और कुचला

    (Picture Credit- AI Generation)

    निहारी नॉनवेज फूड की एक ऐसी डिश है, जिसे कई सारे लोग बड़े चाव से खाते हैं। यूं तो निहारी का स्वाद कई जगह चखने को मिलता है, लेकिन लखनऊ में मिलने वाली इस डिश की बात भी अलग होती है। निहारी, जो एक गाढ़ी, धीमी आंच पर पका हुआ मीट स्टू है, यहां पर कुचले के साथ परोसी जाती है। मुलायम कुलचे के साथ यह और भी स्वादिष्ट लगती है, जिससे इसका स्वाद दो गुना हो जाता है।

    गलौटी कबाब और पराठा

    (Picture Credit- AI Generation)

    लखनऊ का नाम सुनते ही सबसे पहले जुबां पर गलौटी कबाब का नाम आता है। यह इस शहर की प्रमुख और सबसे मशहूर व्यंजनों में से एक है। इन कबाब की खासियत यह होती है कि ये इतना मुलायम होते हैं कि मुंह में रखते ही छुल जाते हैं। साथ ही मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब अक्सर मुलायम, परतदार के पराठे या शीरमाल साथ परोसे जाते हैं, जो खाने के स्वाद को दोगुना कर देते हैं।

    पुलाव और बुरानी

    (Picture Credit- AI Generation)

    पुलाव और बुरानी लखनऊ में मिलने वाले एक और बेस्ट फूड कॉम्बिनेशन में से एक है। बुरानी पुलाव इंडियन फूड का एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है, जिसमें सुगंधित, हल्के मसालेदार पुलाव को बुरानी रायता के साथ परोसा जाता है। बुरानी एक तरह का रायता है, जो लहसुन और जीरे के विशिष्ट स्वाद के लिए जाता है। ठंडा और हल्का तीखा यह रायता पुलाव के स्वाद के साथ पूरी तरह मेल खाता है।

    कीमा कलेजी और रूमाली रोटी

    (Picture Credit- AI Generation)

    कीमा कलेजी, मटन के कीमे और कलेजी से बनी एक तवे पर फ्राई हुई डिश है, जो बाजार में मिलने वाले हैवी नॉन-वेज डिश का एक टेस्टी और लाइट ऑप्शन है। यह लखनऊ का एक मशहूर व्यंजन, जिसे लोग रूमाली रोटी के साथ खाते हैं।

    फालूदा और कुल्फी

    (Picture Credit- AI Generation)

    फालूदा और कुल्फी लखनऊ में मिलने वाले स्वीट डिश का एक शानदार कॉम्बिनेशन है, जो मुख्य रूप से गाढ़ी और मलाईदार कुल्फी से बनी एक स्वादिष्ट स्वीट डिश है। इसमें अक्सर मेवे भरे होते हैं और इसे पतले, नूडल जैसे सेवई नूडल्स के साथ परोसा जाता है, जिसे फालूदा कहा जाता है।