प्रोटीन का असली राजा कौन? उबला अंडा या मसालेदार ऑमलेट? जवाब आपको चौंका देगा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अंडा प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स होता है। यही वजह है कि यह कई लोगों के नाश्ते का हिस्सा होता है। सिर्फ भारत में भी नहीं, बल्कि दुनियाभर में अंडे नाश्ते का एक लोकप्रिय ऑप्शन है। लोग इसे अपनी पसंद के मुताबिक खाते हैं। कुछ लोग ऑमलेट खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग उबले अंडे खाते है।

हालांकि, मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि उबले अंडे और ऑमलेट में से क्या ज्यादा बेहतर है। दोनों ही प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन इन्हें पकाने का तरीका, उसमें डाली गई सामग्री और मात्रा यह तय करती है कि आपका भोजन असल में कितना हेल्दी है। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे उबले अंडे और ऑमलेट में से क्या ज्यादा ज्यादा बेहतर है?

उबला अंडा: सिंपल और हेल्दी ऑप्शन उबले अंडे को इसके सबसे स्वास्थ्यवर्धक रूपों में से एक माना जाता है। इन्हें बिना तेल या मक्खन के पकाया जाता है, जिससे इनमें कैलोरी की मात्रा कम रहती है। एक उबले अंडे में लगभग 70 कैलोरी होती है और यह प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है।

ऐसे में जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या लाइट मील खाना चाहते हैं, उनके लिए उबले अंडे एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। इन्हें कहीं साथ ले जाना और चलते-फिरते खाना भी काफी आसान होता है। ऑमलेट: टेस्टी ऑप्शन ऑमलेट कई लोगों को बेहद पसंद होता है और यह टेस्टी होने के साथ-साथ पेट भरने वाला भी होता है, लेकिन इसे पकाने के लिए अक्सर तेल, मक्खन या घी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे इसकी कैलोरी की मात्रा बढ़ सकती है। सिर्फ अंडे से बना सिंपल ऑमलेट हेल्दी हो सकता है, लेकिन पनीर, आलू या ज्यादा तेल मिलाने पर यह हैवी हो जाता है।