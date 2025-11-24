एक्सीडेंट के बाद 15 किलो बढ़ गया था Aly Goni का वजन, 2 महीने में ऐसे घटाया 8 KG, पढ़ें उनकी सीक्रेट डाइट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर अली गोनी ने हाल ही में अपनी शानदार 'वेट लॉस जर्नी' से लाखों फैंस को चौंका दिया है। जी हां, एक एक्सीडेंट के बाद उनका जो वजन बढ़ गया था, उसे कम करके उन्होंने खुद को फिर से फिट कर लिया है।

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अली ने अपने पहले और बाद के लुक की झलक दिखाई और अपने पूरे रूटीन का खुलासा किया, जिसने उन्हें केवल दो महीने में 8 किलो वजन कम करने में मदद की। आइए जानते हैं।

View this post on Instagram A post shared by 𝓣𝓱𝓮 𝓐𝓵𝔂 𝓖𝓸𝓷𝓲 (@alygoni) एक्सीडेंट के बाद 15 किलो बढ़ गया था वजन एक लेग इंजरी ने न सिर्फ अली की दिनचर्या को बिगाड़ दिया, बल्कि उनका वजन भी लगभग 15 किलो बढ़ गया। हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी। दो महीने पहले उन्होंने खुद पर फोकस करना शुरू किया और धीरे-धीरे करीब 8 किलो वजन कम कर लिया। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उनकी डाइट और वर्कआउट रूटीन ने बड़ा रोल निभाया। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में अली ने अपनी जर्नी की पहले और बाद की तस्वीरें दिखाते हुए बताया- “रूटीन बिगड़ने से वजन बढ़ गया था, लेकिन दो महीने की मेहनत ने मुझे वापस ट्रैक पर ला दिया।”

कैसी है अली गोनी की डाइट? वजन घटाने के साथ-साथ मसल्स बनाने के लिए अली ने अपने खान-पान को बेहद सोच-समझकर प्लान किया। उनकी डाइट में हर मील का एक मकसद था। सुबह की शुरुआत - एनर्जी और प्रोटीन का कॉम्बो दिन की शुरुआत होती है कॉफी से। इसके बाद ब्रेकफास्ट में 5–6 उबले अंडे और एवोकाडो - यानी प्रोटीन + हेल्दी फैट का मजबूत पैक। लंच से पहले - कैलोरी कंट्रोल की तैयारी दोपहर से लगभग 30 मिनट पहले वे ACV मोरिंगा लेते हैं। यह उन्हें कैलोरी इनटेक कंट्रोल रखने और ओवरईटिंग से बचने में मदद करता है। दोपहर का खाना - पौष्टिक और संतुलित थाली उनका लंच काफी बैलेंस्ड होता है- दाल

दही

सब्जी

सलाद

ग्रिल्ड चिकन

और थोड़े-से शिराताकी राइस शिराताकी राइस कॉन्जेक याम से बनती है, इसमें कार्ब्स बेहद कम होते हैं और यह ग्लूटन-फ्री विकल्प माना जाता है। स्वाद हल्का होने की वजह से यह कई तरह के खाने में आसानी से शामिल हो जाती है।