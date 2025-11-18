Language
    सब्जी तो रोज खाते हैं, एक बार चखिए आलू का चटपटा अचार; बेहद आसान है इसे बनाने की विधि

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:43 PM (IST)

    आलू का अचार केवल स्वाद में ही नहीं, बल्कि बनाने की प्रक्रिया में भी बहुत खास है। इसे बनाने के लिए आपको घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। यह तुरंत खाया जा सकता है और इसकी चटपटी, खट्टी-मीठी और तीखी महक खाने के प्रति आपकी भूख बढ़ा देती है। सबसे खास बात कि आप इसे रोटी, पराठा, चावल या फिर स्नैक्स के साथ भी परोस सकते हैं।

    आलू का अचार बनाने के लिए फॉलो करें ये सिंपल रेसिपी (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप रोज-रोज एक ही तरह की सब्जियां खाकर ऊब गए हैं? क्या खाने की मेज पर कुछ ऐसा चाहिए जो स्वाद को तुरंत बदल दे और आपकी भूख बढ़ा दे? अगर हां, तो पेश है एक ऐसी जायकेदार रेसिपी जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, आलू का चटपटा अचार।

    आमतौर पर अचार की बात आते ही आम, नींबू या मिर्च का ख्याल आता है, लेकिन उबले हुए आलू से बनने वाला यह अचार इतना स्वादिष्ट होता है कि यह मुख्य सब्जी को भी फेल कर देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बेहद आसान है और यह कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है।

    आलू का अचार बनाने की विधि

    • आलू: 4-5 मीडियम शेप के (उबले हुए, छिले हुए और चौकोर टुकड़ों में कटे हुए)
    • सरसों का तेल: 2 बड़े चम्मच
    • राई या सरसों के दाने: 1 छोटा चम्मच
    • करी पत्ता: 8-10 पत्तियां (ऑप्शनल)
    • हल्दी पाउडर: आधा (1/2) छोटा चम्मच
    • लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच (या स्वाद अनुसार)
    • धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच
    • अमचूर पाउडर (या नींबू का रस): 1 बड़ा चम्मच (चटपटेपन के लिए)
    • नमक: स्वाद अनुसार
    • हींग: चुटकी भर

    आलू का अचार बनाने की विधि

    • सबसे पहले एक पैन में सरसों का तेल गरम करें। जब तेल अच्छी तरह गरम हो जाए तो आंच धीमी कर दें।
    • इसके बाद तड़का लगाएं तेल में हींग और राई (या सरसों के दाने) डालें। जब राई तड़कने लगे, तो कढ़ी पत्ता डालें।
    • अब हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर तुरंत मिलाएं। ध्यान रहे कि मसाले जलने नहीं चाहिए, इसलिए यह प्रक्रिया जल्दी करें।
    • कटे हुए उबले आलू और नमक डालकर मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाएं।
    • अंत में, अमचूर पाउडर (या नींबू का रस) डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
    • आपका चटपटा आलू का अचार तैयार है। इसे तुरंत गरमागरम परोसें या ठंडा होने पर एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें। यह अचार फ्रिज में 2-3 दिनों तक ताजा रहता है।

