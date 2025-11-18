सब्जी तो रोज खाते हैं, एक बार चखिए आलू का चटपटा अचार; बेहद आसान है इसे बनाने की विधि

आलू का अचार केवल स्वाद में ही नहीं, बल्कि बनाने की प्रक्रिया में भी बहुत खास है। इसे बनाने के लिए आपको घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। यह तुरंत खाया जा सकता है और इसकी चटपटी, खट्टी-मीठी और तीखी महक खाने के प्रति आपकी भूख बढ़ा देती है। सबसे खास बात कि आप इसे रोटी, पराठा, चावल या फिर स्नैक्स के साथ भी परोस सकते हैं।