'बची हुई ब्रेड' को फेंकने की सोचते हैं? 6 तरीकों से करें इसका यूज, हर कोई कहेगा- 'दिमाग हो तो ऐसा'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम में से लगभग हर किसी के घर में कभी न कभी ब्रेड का पैकेट बच जाता है। ब्रेड कुछ दिन पुरानी होते ही थोड़ी सख्त या बासी लगने लगती है और अक्सर हम इसे कूड़ेदान में फेंकने की सोचते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ खाना बर्बाद करना नहीं है, बल्कि एक मौका भी है? जी हां, आपकी बची हुई या हल्की बासी ब्रेड को फेंकने के बजाय, आप उसे 6 ऐसे लाजवाब तरीकों (Leftover Bread Uses) से इस्तेमाल कर सकते हैं कि खाना खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आइए, जानते हैं कैसे करें इस 'वेस्ट' को 'बेस्ट' में कनवर्ट।

ब्रेड क्रम्ब्स बची हुई ब्रेड का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है उसके ब्रेड क्रम्ब्स बनाना। यह किचन का एक ऐसा 'हीरो' है जो हर चीज को क्रिस्पी बना देता है। इसके लिए ब्रेड को छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिक्सी में पीस लें। फिर इसे हल्का सा तवे पर या ओवन में कुरकुरा होने तक सेक लें। इन क्रम्ब्स को एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें। जब भी आपको कटलेट, कबाब या चिकन फ्राई करना हो, तो इन्हें कोटिंग के लिए इस्तेमाल करें। आपकी डिश बाहर से इतनी क्रिस्पी बनेगी कि सब पूछेंगे कि आपने क्या इस्तेमाल किया।

गार्लिक ब्रेड चिप्स ब्रेड को पतले त्रिकोण आकार में काट लें। इन पर पिघला हुआ मक्खन, लहसुन और ऑरिगेनो डालकर बेक या फ्राई करें। ये क्रिस्पी चिप्स शाम की चाय या सूप के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं।

ब्रेड उपमा या पोहा बची हुई ब्रेड को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। प्याज, कढ़ी पत्ता, और राई के साथ उपमा या पोहा की तरह तड़का लगाएं। यह एक झटपट और पेट भरने वाला नाश्ता बन जाता है। ब्रेड तड़के में मसालों का स्वाद अच्छे से सोख लेती है।

ब्रेड पुडिंग मीठा पसंद करने वालों के लिए यह एक क्लासिक रेसिपी है। ब्रेड के टुकड़ों को दूध, चीनी, अंडा (अगर खाते हैं) और वनीला एसेंस के मिश्रण में भिगो दें। इसे बेक करें या भाप में पकाएं। यह एक गरमागरम और कम्फर्टिंग डेजर्ट है जिसे बनाना बहुत आसान है।

शाही टुकड़ा अगर आपके पास थोड़ी-सी ही ब्रेड बची है, तो उसे घी में डीप फ्राई करके चाशनी में भिगो दें। ऊपर से गाढ़ी रबड़ी और ड्राई फ्रूट्स डालकर परोसें। आपकी पुरानी ब्रेड एक शानदार शाही मिठाई में बदल जाएगी।