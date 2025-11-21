अब एयर इंडिया की फ्लाइट में चखने को मिलेगा खाने का नया स्वाद, पढ़ें क्या है इनके नए मेन्यू में खास

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आने वाले दिनों अगर आप भी एयर इंडिया की फ्लाइट से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, दुनियाभर की सैर कराने वाले एयर इंडिया ने हाल ही में अपने मेन्यू में कुछ खास बदलाव किए हैं। इसलिए अब आपको फ्लाइट में कई तरह के स्वादिष्ट पकवानों का स्वाद चखने को मिलेगा।

इस बारे में खुद एयर इंडिया ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनका नया मेन्यू भारत की विविध पाककला से प्रेरित है, जिसमें अवध के शाही व्यंजनों से लेकर दक्षिण भारत के तटीय स्वाद तक चखने को मिलेंगे। इसके साथ ही पैन-एशियाई, यूरोपीय बिस्टरो और भौगोलिक रूप से विशिष्ट स्टार व्यंजनों को भी मेन्यू में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं इस नए मेन्यू के बारे में विस्तार से-

किन फ्लाइट्स में मिलेगा नया मेन्यू? यह नया मेन्यू ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय एक्स-इंडिया रूट्स पर शुरू किया गया है, जिनमें दिल्ली से लंदन हीथ्रो, न्यूयॉर्क, मेलबर्न, सिडनी, टोरंटो और दुबई; मुंबई और बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को; और मुंबई से न्यूयॉर्क आदि की उड़ानें शामिल हैं। हालांकि, इस मेन्यू को धीरे-धीरे सभी अंतरराष्ट्रीय हिस्सों के साथ-साथ घरेलू रूट्स पर भी लागू किया जाएगा।

(Picture Credit- Air India ) किस क्लास में मिलेगा कौन-सी डिश नए मेन्यू के मुताबिक प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को स्वादिष्ट भोजन, आर्टिशनल ब्रेड, खास मिठाइयां और विशेष वाइन व शैंपेन का आनंद लेने को मिलेगा। वहीं, बिजनेस क्लास में लोगों कुछ खास विकल्पों के साथ कस्टमाइज ड्रिंक्स का लुत्फ उठाने को मिलेगा। इसके अलावा प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी में रीजनल टेस्ट के साथ बैलेंस्ड और हेल्दी ऑप्शन के साथ टेस्टी मील ट्रे मिलेगी।