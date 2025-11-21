अब एयर इंडिया की फ्लाइट में चखने को मिलेगा खाने का नया स्वाद, पढ़ें क्या है इनके नए मेन्यू में खास

Language
    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:04 PM (IST)

    एयर इंडिया ने अपने मेन्यू में बदलाव किए हैं, जिसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों को शामिल किया गया है। प्रथम श्रेणी में यात्रियों को स्वादिष्ट भोजन, आर्टिशनल ब्रेड और वाइन मिलेगी, जबकि बिजनेस क्लास में कस्टमाइज ड्रिंक्स मिलेंगे। इकोनॉमी क्लास में रीजनल टेस्ट वाले हेल्दी भोजन मिलेंगे। शेफ संदीप कालरा ने यह मेन्यू तैयार किया है, जिसमें वीगन और ग्लूटेन-फ्री विकल्प भी शामिल हैं।

    एयर इंडिया का नया मेन्यू: उड़ान में मिलेगा स्वादिष्ट भोजन का अनुभव (Picture Credit- AI Generated/Air India )

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आने वाले दिनों अगर आप भी एयर इंडिया की फ्लाइट से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, दुनियाभर की सैर कराने वाले एयर इंडिया ने हाल ही में अपने मेन्यू में कुछ खास बदलाव किए हैं। इसलिए अब आपको फ्लाइट में कई तरह के स्वादिष्ट पकवानों का स्वाद चखने को मिलेगा। 

    इस बारे में खुद एयर इंडिया ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनका नया मेन्यू भारत की विविध पाककला से प्रेरित है, जिसमें अवध के शाही व्यंजनों से लेकर दक्षिण भारत के तटीय स्वाद तक चखने को मिलेंगे। इसके साथ ही पैन-एशियाई, यूरोपीय बिस्टरो और भौगोलिक रूप से विशिष्ट स्टार व्यंजनों को भी मेन्यू में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं इस नए मेन्यू के बारे में विस्तार से- 

    किन फ्लाइट्स में मिलेगा नया मेन्यू?

    यह नया मेन्यू ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय एक्स-इंडिया रूट्स पर शुरू किया गया है, जिनमें दिल्ली से लंदन हीथ्रो, न्यूयॉर्क, मेलबर्न, सिडनी, टोरंटो और दुबई; मुंबई और बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को; और मुंबई से न्यूयॉर्क आदि की उड़ानें शामिल हैं। हालांकि, इस मेन्यू को धीरे-धीरे सभी अंतरराष्ट्रीय हिस्सों के साथ-साथ घरेलू रूट्स पर भी लागू किया जाएगा।

    किस क्लास में मिलेगा कौन-सी डिश

    नए मेन्यू के मुताबिक प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को स्वादिष्ट भोजन, आर्टिशनल ब्रेड, खास मिठाइयां और विशेष वाइन व शैंपेन का आनंद लेने को मिलेगा। वहीं, बिजनेस क्लास में लोगों कुछ खास विकल्पों के साथ कस्टमाइज ड्रिंक्स का लुत्फ उठाने को मिलेगा। इसके अलावा प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी में रीजनल टेस्ट के साथ बैलेंस्ड और हेल्दी ऑप्शन के साथ टेस्टी मील ट्रे मिलेगी। 

    इस नए मेन्यू को मशहूर शेफ संदीप कालरा ने तैयार किया है, जो हाल ही में एयर इंडिया में शामिल हुए हैं। इसके अलावा एयर इंडिया 18 से ज्यादा विशेष तरह के मील भी पेश करेगा, जिसमें यात्रियों की मॉर्डन लाइफस्टाइल और खान-पान से जुड़ी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। 

    नए मन्यू में शामिल कुछ डिश निम्न हैं-  

    • स्पेशल इंडियन डिशेज:  फर्स्ट और बिजनेस क्लास में अवधी पनीर अंजीर पसंदा (वेज अवधी थाली), मुर्ग मसाला (नॉनवेज अवधी थाली) और साउथ इंडियन डिशेज। प्रीमियम इकोनॉमी क्लास में राजस्थानी बेसन चिल्ला, मालाबारी चिकन करी और मलाई पालक कोफ्ता।
    • इंटरनेशनल डिशेज: फर्स्ट क्लास में जापानी टेपन्याकी बाउल, सिट्रस टाइगर प्रॉन्स और ओरिएंटल नापा कैबेज और टोफू रोलमॉप्स। वहीं, बिजनेस क्लास में सियोल फ्लेमेड प्रॉन्स, मैनिकोटी फॉरेस्टियर और मेडिटेरेनियन तपस।
    • जेन-जी के लिए भी कुछ खास: बिजनेस क्लास में चिकन बिबिंबैप और माचा डेलिस।
    • घर का बना खाना: बिजनेस क्लास में घर की मसाला दाल खिचड़ी और घर वाला भरवां पराठा।
    • प्लांट बेस्ड स्पेशल डिश: वीगेन, ग्लूटेन-फ्री और नॉन-एलर्जी मेन्यू भी शामिल है। 
