    दिल्ली सरकार शुरू करेगी अटल कैंटीन, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन; सामने आया मेन्यू

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:37 AM (IST)

    दिल्ली सरकार जल्द ही 'अटल कैंटीन' शुरू करने जा रही है, जहाँ गरीबों को सिर्फ 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। मेन्यू में दाल, चावल, सब्जी और रोटी जैसे व्यंजन शामिल होंगे, जिससे कोई भी गरीब भूखा न रहे।

    दिल्ली सरकार जिन 100 अटल कैंटीन को शुरू करने जा रही है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार जिन 100 अटल कैंटीन को शुरू करने जा रही है, इसमें एक कैंटीन में प्रतिदिन 500 लोगों को भोजन मिलेगा और भोजन में रोटी सब्जी दाल चावल दिया जाएगा। भोजन वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल टोकन प्रणाली से संचालित किया जाएगा। दिल्ली सरकार का दावा है कि अटल कैंटीन योजना के तहत नागरिकों को मात्र पांच रुपये में स्वच्छ, गरम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार भोजन की गुणवत्ता कायम रखने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजन वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल टोकन प्रणाली से संचालित किया जाएगा, ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता की संभावना समाप्त हो सके। मैनुअल कूपन की अनुमति नहीं होगी। सभी वितरण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनसे डिजिटल प्लेटफार्म से रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी।

    रसोई में सभी आधुनिक उपकरण, एलपीजी आधारित कुकिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल आरओ जल व्यवस्था और ठंडा भंडारण की सुविधा अनिवार्य की गई है। भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा भोजन और कच्चे माल के नमूने जांच के लिए लिए जाएंगे। एजेंसी को भोजन वितरण का मासिक लेखा-जोखा, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र तथा खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नियमित रूप से जमा करना होगा।