अमृत भारत के यात्री भी टिकट के साथ बुक कर सकेंगे 'खाना', एक क्लिक में मिलेगा सब कुछ

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। राजधानी, शताब्दी और सेमी हाईस्पीड एसी वंदे भारत की तरह स्लीपर अमृत भारत ट्रेन के यात्री भी टिकट के साथ ऑनलाइन नाश्ता और खाना बुक कर सकेंगे। सफर में उनकी सीट पर समय से गुणवत्तापरक नाश्ता व खाना पहुंच जाएगा। दाम भी किफायती होगा।

पेंट्रीकार में चलने वाली इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) के अधिकृत वेंडर भी उनसे ओवरचार्जिंग (अधिक मूल्य) नहीं कर पाएंगे। नाश्ता व खाना के लिए यात्रियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने शयनयान श्रेणी वाली सुविधासंपन्न अमृत भारत ट्रेनों में भी खानपान (कैटरिंग) की प्री पेड सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है।

बोर्ड के दिशा-निर्देश पर आईआरसीटीसी और सेंटर फॉर रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) ने तैयारी आरंभ कर दी है। अमृत भारत के यात्रियों को भी जल्द प्री पेड सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। रेलवे बोर्ड के उप निदेशक (कैटरिंग) ए रंगराजन ने भारतीय रेलवे के सभी प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों, आईआरसीटीसी के चेयरमैन व क्रिस के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। उप निदेशक का कहना है कि प्री पेड कैटरिंग सेवाएं पेंट्रीकार युक्त अमृत भारत ट्रेनों की स्लीपर श्रेणी के यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी।

प्री पेड कैटरिंग सेवाओं में सिर्फ नाश्ता, दोपहर का भोजन (लंच) और रात का भोजन (डिनर) प्रदान किया जाएगा। यात्री वेज (शाकाहारी) और नानवेज (मांसाहारी) नाश्ता और खाना बुक कर सकेंगे, जिसका मूल्य भी निर्धारित कर दिया गया है। अन्य सेवाएं जैसे- पैक्ड पेयजल (रेल नीर आदि), चाय और काफी आदि सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह अलग से लेना होगा।

जानकारों का कहना है कि प्री पेड कैटरिंग के अंतर्गत अमृत भारत ट्रेनों में भी पेंट्रीकार व स्टेशनों पर आईआरसीटीसी के निर्धारित मूल्य पर ही नाश्ता व खाना मिलेगा। अमृत भारत में बुक नाश्ता व खाना भी आईआरसीटीसी के बेस किचन में तैयार होंगे। जो राजधानी या वंदे भारत ट्रेनों की तुलना में काफी कम होंगे और यात्रियों के बजट में होंगे।

वंदे भारत में खाने का मूल्य 222 रुपये के आसपास है, वहीं अमृत भारत में अधिकतम 130 रुपये होगा। दरअसल, सफर में वेंडर नाश्ता और खानपान के नाम पर ओवर चार्जिंग करते हैं। यात्रियों को अक्सर इंतजार करना पड़ता है। खानपान की गुणवत्ता भी प्रभावित रहती है। बिल मांगने पर वेंडर यात्रियों से उलझ जाते हैं। आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर रेलवे समेत भारतीय रेलवे में वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें ही चलेंगी। गोरखपुर रूट से सात अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं।



नाश्ता व खानपान का मूल्य (रुपये में)