Indian Railways News: गोरखपुर के रास्ते कल से चलेंगी और चार पूजा स्पेशल ट्रेनें, आज का देखें पूरा शेड्यूल
भारतीय रेलवे गोरखपुर के रास्ते चार और पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। यह कदम त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। रेलवे ने ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यात्री यात्रा से पहले शेड्यूल अवश्य जांच लें।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर के रास्ते छपरा से दिल्ली और मुंबई के लिए चार और पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 05081/05082 नंबर की छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल-छपरा वाया गोरखपुर स्पेशल छपरा से 10 नवम्बर को तथा आनन्द विहार टर्मिनल से 11 नवम्बर को चलेगी।
05093/05094 नंबर की छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा वाया गोरखपुर स्पेशल छपरा से 09 नवम्बर को तथा लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 11 नवम्बर को चलेगी।
05095/05096 नंबर की छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा वाया गोरखपुर स्पेशल छपरा से 10 नवम्बर को तथा लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 12 नवम्बर को चलेगी।
05097/05098 नंबर की छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा वाया गोरखपुर स्पेशल छपरा से 11 नवम्बर को तथा लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 13 नवम्बर को चलेगी। इन ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल को कोच लगाए जाएंगे।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि आठ नवंबर को गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से 20 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से देश के महानगरों एवं प्रमुख नगरों के लिए 170 पूजा विशेष ट्रेनें 1,612 फेरों में चलाई जा रही हैं।
इसके अतिरिक्त 103 पूजा विशेष ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से होकर देश के प्रमुख नगरों के लिए 1,397 फेरों में चलाई जा रही हैं। इस प्रकार, पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से बनकर व होकर 273 पूजा विशेष ट्रेनें 3,009 फेरों में चलाई जा रही हैं।
आज चलने वाली कुछ प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें
- 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा स्पेशल गोरखपुर से सुबह 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, बढ़नी, गोंडा होते हुए चलेगी।
- 03528 गोरखपुर-आसनसोल पूजा स्पेशल गोरखपुर से सुबह 06.30 बजे प्रस्थान कर भटनी, सीवान, छपरा होते हुए चलेगी।
- 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल गोरखपुर से सुबह 07.00 बजे प्रस्थान कर बस्ती, गोंडा, लखनऊ, मुरादाबाद होते हुए चलेगी।
- 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होते हुए चलेगी।
- 05132 बहराइच-गोरखपुर पूजा स्पेशल बहराइच से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बढ़नी, आनन्दनगर होते हुए चलाई जाएगी।
- 05589 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल पूजा स्पेशल छपरा से दोपहर बाद 03.00 बजे प्रस्थान कर थावे, कप्तानगंज, गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर होते हुए चलेगी।
- 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 05.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होते हुए चलेगी।
- 05089 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा स्पेशल छपरा से रात 10.45 बजे प्रस्थान कर सीवान, गोरखपुर, गोंडा, गोमती नगर, कानपुर सेंट्रल होते हुए चलेगी।
