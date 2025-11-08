Indian Railways News: गोरखपुर के रास्ते कल से चलेंगी और चार पूजा स्पेशल ट्रेनें, आज का देखें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर के रास्ते छपरा से दिल्ली और मुंबई के लिए चार और पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 05081/05082 नंबर की छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल-छपरा वाया गोरखपुर स्पेशल छपरा से 10 नवम्बर को तथा आनन्द विहार टर्मिनल से 11 नवम्बर को चलेगी।

05093/05094 नंबर की छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा वाया गोरखपुर स्पेशल छपरा से 09 नवम्बर को तथा लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 11 नवम्बर को चलेगी।

05095/05096 नंबर की छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा वाया गोरखपुर स्पेशल छपरा से 10 नवम्बर को तथा लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 12 नवम्बर को चलेगी।

05097/05098 नंबर की छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा वाया गोरखपुर स्पेशल छपरा से 11 नवम्बर को तथा लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 13 नवम्बर को चलेगी। इन ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल को कोच लगाए जाएंगे।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि आठ नवंबर को गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से 20 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से देश के महानगरों एवं प्रमुख नगरों के लिए 170 पूजा विशेष ट्रेनें 1,612 फेरों में चलाई जा रही हैं।