    सिर्फ धोकर खाने से नहीं हटेगा सेब पर लगा मोम, इन 5 तरीकों से बनाएं इसे 'केमिकल फ्री'

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:42 PM (IST)

    क्या आपको पता है कि सेब को लंबे समय तक ताजा दिखाने के लिए उसपर मोम की परत चढ़ाई जाती है? जी हां, अगर आप भी सेब को छिलके समेत खाने के शौकीन हैं, तो सिर्फ धोने से काम चलने वाला नहीं है! आइए जानते हैं वो 5 अचूक तरीके, जो आपके सेब को सचमुच 'केमिकल फ्री' बना देंगे और आप इसपर लगे धीमे जहर को खाने से बच पाएंगे।  

    सेब पर लगा मोम हटाने के लिए अपनाएं 5 तरीके (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बाजार में मिलने वाले चमकदार सेब भला किसे पसंद नहीं होते, लेकिन क्या आप जानते हैं, यह चमक सिर्फ कुदरती नहीं होती! अक्सर, सेब को लंबे समय तक ताजा रखने और उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए उस पर मोम की एक परत (Wax Coating) चढ़ाई जाती है।

    यह मोम, भले ही कुछ हद तक फूड ग्रेड का हो, पर इसमें कीटनाशकों के अवशेष और कई बार हानिकारक पदार्थ भी हो सकते हैं। सिर्फ सादे पानी से धोना इस मोम की चिपचिपी परत को पूरी तरह से हटा नहीं पाता। इसलिए, सेब को छिलके सहित खाने से पहले, उसे केमिकल और वैक्स-फ्री करना बहुत जरूरी है।

    Remove Wax from Apples

    गुनगुना पानी और हल्का स्क्रब

    सेब से मोम हटाने का यह सबसे आसान और शुरुआती तरीका है। मोम गर्म होने पर पिघलने लगता है, जिससे उसे हटाना आसान हो जाता है। ऐसे में, एक कटोरे में हल्का गुनगुना पानी लें। सेबों को इसमें 1 से 2 मिनट के लिए डुबोएं।

    एक सब्जी साफ करने वाले मुलायम ब्रश या स्पंज का इस्तेमाल करके सेब को हल्के हाथ से रगड़ें और फिर बहते साफ पानी से धोकर इसे कपड़े से पोंछ लें। यह मोम की ऊपरी परत और गंदगी को ढीला कर देता है।

    बेकिंग सोडा का जादुई घोल

    बेकिंग सोडा को मोम और कीटनाशकों को हटाने में सबसे प्रभावी माना जाता है। यह एक नेचुरल क्लीनर है। इस नुस्खे आजमाने के लिए 1 लीटर साफ पानी में 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं और घोल तैयार करें।

    सेबों को इस घोल में लगभग 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें। बाद में, सेबों को हल्के से रगड़ें और उन्हें सादे पानी से अच्छी तरह धो लें। यह तरीका मोम और पेस्टिसाइड्स दोनों को हटाने में बहुत कारगर है।

    सिरके से करें साफ

    सफेद सिरका एक और बेहतरीन घरेलू उपाय है, जो अम्लीय होने के कारण मोम की परत को घोलने में मदद करता है। एक बर्तन में 50% सिरका और 50% पानी मिलाएं। सेबों को इस मिश्रण में लगभग 10 मिनट तक भिगोकर रखें। अंत में, सादे पानी से धोकर सुखा लें। सिरका कीटाणुओं और मोम दोनों को हटाने में असरदार होता है।

    नमक के पानी का उपाय

    नमक का पानी न केवल मोम को हटाने में मदद करता है, बल्कि यह बैक्टीरिया को भी दूर कर सकता है। गर्म पानी में 1 से 2 बड़े चम्मच नमक डालकर घोल लें। सेबों को इस नमक वाले पानी में 5 से 10 मिनट के लिए डुबो दें। बस फिर, सेबों को निकालें और हल्के से रगड़कर साफ पानी से धो लें।

    नींबू और बेकिंग सोडा का पावर-कॉम्बो

    नींबू का रस मोम को घोलता है, जबकि बेकिंग सोडा कीटनाशकों को हटाता है। यह दोहरी शक्ति वाला तरीका है। थोड़ा-सा बेकिंग सोडा लें, उसमें कुछ बूंदें नींबू का रस और थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट या हल्का घोल बना लें। इस पेस्ट को उंगलियों या मुलायम कपड़े की मदद से सीधे सेब पर लगाएं और धीरे-धीरे रगड़ें। बस फिर, 2 मिनट बाद, सेबों को बहते पानी में अच्छी तरह से धो लें।

