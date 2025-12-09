बाजार से घर लाते ही जल्द काली पड़ जाती है फूलगोभी? 5 आसान तरीकों से रखें इसे लंबे समय तक फ्रेश

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गोभी अक्सर सब्जियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या है- यह जल्दी काली पड़ने लगती है। जी हां, कई बार साफ-सुथरी दिखने वाली गोभी कुछ ही घंटों में बेजान और दागदार हो जाती है। ऐसे में, उसे इस्तेमाल करना न सिर्फ मुश्किल होता है, बल्कि स्वाद और ताजगी भी कम हो जाती है। अगर आप भी रोजाना इस परेशानी से जूझते हैं, तो अब चिंता छोड़ दीजिए। कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप गोभी को लंबे समय तक ताजा, सफेद और फ्रेश रख सकते हैं। आइए जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

(Image Source: AI-Generated) धोकर रखने की गलती न करें ज्यादातर लोग बाजार से सब्जी लाते ही उसे धोकर फ्रिज में रख देते हैं, मगर फूलगोभी के साथ ऐसा बिल्कुल न करें। पानी लगते ही इसमें नमी बढ़ जाती है, जिससे फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है और यह काली पड़ने लगती है। गोभी को तभी धोएं जब आप उसे पकाने जा रहे हों। अगर धोना जरूरी भी हो, तो उसे पंखे के नीचे पूरी तरह सुखाकर ही स्टोर करें।

हल्दी वाले पानी का कमाल अगर आप गोभी को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस पर कीड़े या काले धब्बे न लगें, तो यह दादी-नानी का नुस्खा अपनाएं। एक बर्तन में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा नमक और हल्दी मिला लें। अब गोभी के टुकड़ों को 5 मिनट के लिए इसमें डुबोएं। इसके बाद उन्हें निकालकर अच्छी तरह सुखा लें। हल्दी एंटी-बैक्टीरियल होती है जो गोभी को सड़ने से बचाती है।

अखबार या पेपर टॉवल में लपेटें गोभी को फ्रिज में सीधा रखने की बजाय उसे किसी अखबार या पेपर टॉवल में लपेटकर रखें। कागज गोभी की एक्स्ट्रा नमी को सोख लेता है। इसके बाद इसे किसी छेद वाली पॉलीथिन में डालकर फ्रिज की सब्जी वाली टोकरी में रखें। इससे गोभी को हवा मिलती रहेगी और वह हफ्तों तक काली नहीं पड़ेगी।

(Image Source: AI-Generated) डंठल को हटा दें अक्सर गोभी का डंठल सबसे पहले खराब होना शुरू होता है और फिर यह सड़न फूलों तक पहुंच जाती है। इसलिए, गोभी को स्टोर करने से पहले उसके हरे पत्ते और मोटे डंठल को काट कर अलग कर दें। आप चाहें तो सिर्फ फूलों को तोड़कर किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर भी फ्रिज में रख सकते हैं।