5 ट्रिक्स से दूर होगा करेले का कड़वापन, नाक-मुंह सिकोड़ने वाले भी चट कर जाएंगे थाली

करेला सेहत के लिए कितना फायदेमंद है इस बात को तो सभी जानते हैं लेकिन इसकी कड़वाहट कई लोगों को इसे खाने से रोकती है। अगर आप भी इसका नाम सुनते ही नाक-मुंह सिकोड़ते हैं तो अब परेशान होनी की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे तरीके (how to make bitter gourd less bitter) जिनसे आप करेले की कड़वाहट को कम कर सकते हैं।







Tips To Remove Bitterness From Bitter Gourd: करेले की कड़वाहट दूर करने के लिए अपनाएं 5 ट्रिक्स (Image Source: Freepik)