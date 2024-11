ब्रोकली या फूलगोभी, दोनों में से किसे खाना है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद? यहां जानें इसका सही जवाब

पोषक तत्वों का खजाना

विटामिन और मिनरल्स- दोनों ही सब्जियों में विटामिन-सी, विटामिन-के, फोलेट और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व इम्युनिटी को मजबूत बनाने, हड्डियों को स्वस्थ रखने और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट्स- इनमें सल्फोराफेन नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कैंसर से लड़ने में मदद कर सकता है।

ब्रोकली और फूलगोभी, दोनों ही क्रूसिफेरस परिवार से आने वाली पौष्टिक सब्जियां हैं। ये दोनों को देखने में काफी मिलता-जुलता लगती हैं और इनमें कई समान पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी, इन दोनों के बीच कुछ अंतर भी हैं जो इन्हें सेहत के लिहाज से इन्हें अलग-अलग विकल्प बनाते हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से कौन-सी सब्जी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद (Which is healthier Broccoli or Cauliflower) हो सकती है।