शालिनी पासी भी सुबह खाली पेट पीती हैं एक चम्मच घी, फायदे जानकर आप भी आज से ही कर देंगे शुरू

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Ghee Benefits: नेटफ्लिक्स शो ‘फैबुलस लाइव्स vs बॉलीवुड वाइव्स’ सीजन 3 में नजर आईं आर्ट कलेक्टर शालिनी पासी (Shalini Passi) आजकल लोगों के बीच काफी चर्चा में हैं। अपनी पॉश लाइफस्टाइल और सीधेपन के कारण सोशल मीडिया पर लोग उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। शालिनी खुद को फिट रखने के लिए अपनी लाइफस्टाइल का काफी ध्यान रखती हैं। वो बताती हैं कि वो एक अनुशासित आयुर्वेदिक जीवन जीती हैं।

आपको बता दें कि शालिनी पासी सिर्फ घर का बना खाना खाती हैं, शाम 7 बजे डिनर करती हैं और रोज कम से कम दो घंटे वर्कआउट करती हैं। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि वो रोज सुबह उठते ही घी का शॉट (Ghee On Empty Stomach) लेती हैं। अब उनकी स्किन और फिटनेस को देखकर तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सुबह खाली पेट घी के शॉट्स लगाना काफी फायदेमंद (Benefits of Ghee on Empty Stomach) हो सकता है।