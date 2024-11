सर्दी-खांसी से बचाव में रामबाण है आंवले का अचार, बूस्ट होगी इम्युनिटी; नोट करें आसान रेसिपी

क्या आप भी बदलते मौसम में अक्सर बीमार पड़ जाते हैं? क्या आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं? अगर हां तो आंवला आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है! आंवला न सिर्फ आपके बालों और आंखों के लिए फायदेमंद (Benefits Of Amla) है बल्कि यह आपके पाचन को दुरुस्त करने और खून को साफ करने में भी मदद करता है। आइए जानें इसका अचार बनाने की विधि।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Benefits Of Amla: आंवला विटामिन-सी का खजाना है जो न सिर्फ आपके बालों और आंखों के लिए फायदेमंद है बल्कि आपकी इम्युनिटी को भी मजबूत बनाता है। यह पाचन में सुधार लाता है, खून को साफ करता है और बदलते मौसम में होने वाले फ्लू से बचाने में भी काफी मदद करता है। आंवले में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक में इजाफा करते हैं। आइए जानते हैं कि आप घर पर आंवले का अचार (How To Make Amla Pickle) कैसे बना सकते हैं।