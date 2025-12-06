पाइनएप्पल हलवा बनाने की 2 रेसिपी जीत लेंगी आपका दिल, स्वाद में खट्टा-मीठा और सेहत में है सुपरहिट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पाइनएप्पल एक ऐसा ट्रॉपिकल फल है, जिसमें मिठास के साथ हल्की-सी खटास भी होती है। यह स्वाद और खुशबू दोनों में खास होता है और किसी भी डेजर्ट में डालने से उसका टेस्ट तुरंत बढ़ा देता है। विटामिन-सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पाइनएप्पल से बना हलवा न सिर्फ टेस्ट में लाजवाब लगता है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है।



ऐसे में, खास बात यह है कि इसे आप दो अलग-अलग तरीकों से बना सकते हैं। पहला सूजी वाला हलवा, जो हल्का और दानेदार टेक्सचर देता है, और दूसरा मैदा व मिल्क पाउडर वाला हलवा, जो क्रीमी और रिच स्वाद वाला होता है। आइए, बिना देर किए विस्तार से जानते हैं इन दोनों रेसिरीज को।

(Image Source: AI-Generated) पाइनएप्पल सूजी हलवा सामग्री सूजी – 1 कप

अनानास (कटा हुआ) – 1 कप

चीनी – 1 कप (स्वादानुसार)

घी – 4 बड़े चम्मच

पानी – 2 कप

केसर/हल्दी – 1 चुटकी (रंग के लिए)

इलायची पाउडर – ½ चम्मच

ड्राई फ्रूट्स – 2 बड़े चम्मच पाइनएप्पल सूजी हलवा बनाने की विधि सबसे पहले अनानास को ब्लेंड कर प्यूरी बना लें। अब कड़ाही में घी गरम करें, सूजी डालकर सुनहरा और खुशबू आने तक भूनें। दूसरे बर्तन में पानी और अनानास प्यूरी डालकर उबालें, इसमें चीनी, केसर और हल्दी डालें। अब उबलते मिक्सचर में धीरे-धीरे भुनी सूजी डालें और लगातार चलाते रहें। जब मिक्सचर गाढ़ा हो जाए, तो इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डालकर 2–3 मिनट पकाएं। घी छोड़ने लगे तो गैस बंद करें और गरमागरम सर्व करें।

पाइनएप्पल मिल्क पाउडर हलवा सामग्री मैदा – 1 कप

मिल्क पाउडर – ½ कप

अनानास (कटा हुआ) – 1 कप

चीनी – 1 कप

घी – 5 बड़े चम्मच

दूध – 2 कप

केसर – 1 चुटकी

इलायची पाउडर – ½ चम्मच

काजू-बादाम – 2 बड़े चम्मच पाइनएप्पल मिल्क पाउडर हलवा बनाने की विधि सबसे पहले अनानास को बारीक काटकर हल्का उबाल लें जिससे खटास कम हो जाए। कड़ाही में घी गरम करके मैदा हल्का सुनहरा भूनें। इसमें मिल्क पाउडर डालकर 1 मिनट चलाएं।अब दूध और चीनी डालकर लगातार चलाएं, जिससे गुठलियां न बनें। अप उबला अनानास, केसर और इलायची डालकर मीडियम फ्लेम पर पकाएं। जब हलवा गाढ़ा होकर घी छोड़ने लगे, तो ऊपर से काजू-बादाम डालें और सर्व करें।