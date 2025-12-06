Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाइनएप्पल हलवा बनाने की 2 रेसिपी जीत लेंगी आपका दिल, स्वाद में खट्टा-मीठा और सेहत में है सुपरहिट

    By Meenakshi NaiduEdited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:36 AM (IST)

    अनानास यानी पाइनएप्पल का हलवा अपने खट्टे-मीठे स्वाद के कारण खूब पसंद किया जाता है। विटामिन-सी और फाइबर से भरपूर यह मिठाई दो तरीकों से बनाई जा सकती है। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मेहमानों को खुश करने के लिए घर पर बनाएं पाइनएप्पल का हलवा (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पाइनएप्पल एक ऐसा ट्रॉपिकल फल है, जिसमें मिठास के साथ हल्की-सी खटास भी होती है। यह स्वाद और खुशबू दोनों में खास होता है और किसी भी डेजर्ट में डालने से उसका टेस्ट तुरंत बढ़ा देता है। विटामिन-सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पाइनएप्पल से बना हलवा न सिर्फ टेस्ट में लाजवाब लगता है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है।

    ऐसे में, खास बात यह है कि इसे आप दो अलग-अलग तरीकों से बना सकते हैं। पहला सूजी वाला हलवा, जो हल्का और दानेदार टेक्सचर देता है, और दूसरा मैदा व मिल्क पाउडर वाला हलवा, जो क्रीमी और रिच स्वाद वाला होता है। आइए, बिना देर किए विस्तार से जानते हैं इन दोनों रेसिरीज को।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    best pineapple halwa recipe

    (Image Source: AI-Generated)

    पाइनएप्पल सूजी हलवा

    सामग्री

    • सूजी – 1 कप
    • अनानास (कटा हुआ) – 1 कप
    • चीनी – 1 कप (स्वादानुसार)
    • घी – 4 बड़े चम्मच
    • पानी – 2 कप
    • केसर/हल्दी – 1 चुटकी (रंग के लिए)
    • इलायची पाउडर – ½ चम्मच
    • ड्राई फ्रूट्स – 2 बड़े चम्मच

    पाइनएप्पल सूजी हलवा बनाने की विधि

    सबसे पहले अनानास को ब्लेंड कर प्यूरी बना लें। अब कड़ाही में घी गरम करें, सूजी डालकर सुनहरा और खुशबू आने तक भूनें। दूसरे बर्तन में पानी और अनानास प्यूरी डालकर उबालें, इसमें चीनी, केसर और हल्दी डालें। अब उबलते मिक्सचर में धीरे-धीरे भुनी सूजी डालें और लगातार चलाते रहें। जब मिक्सचर गाढ़ा हो जाए, तो इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डालकर 2–3 मिनट पकाएं। घी छोड़ने लगे तो गैस बंद करें और गरमागरम सर्व करें।

    पाइनएप्पल मिल्क पाउडर हलवा

    सामग्री

    • मैदा – 1 कप
    • मिल्क पाउडर – ½ कप
    • अनानास (कटा हुआ) – 1 कप
    • चीनी – 1 कप
    • घी – 5 बड़े चम्मच
    • दूध – 2 कप
    • केसर – 1 चुटकी
    • इलायची पाउडर – ½ चम्मच
    • काजू-बादाम – 2 बड़े चम्मच

    पाइनएप्पल मिल्क पाउडर हलवा बनाने की विधि

    सबसे पहले अनानास को बारीक काटकर हल्का उबाल लें जिससे खटास कम हो जाए। कड़ाही में घी गरम करके मैदा हल्का सुनहरा भूनें। इसमें मिल्क पाउडर डालकर 1 मिनट चलाएं।अब दूध और चीनी डालकर लगातार चलाएं, जिससे गुठलियां न बनें। अप उबला अनानास, केसर और इलायची डालकर मीडियम फ्लेम पर पकाएं। जब हलवा गाढ़ा होकर घी छोड़ने लगे, तो ऊपर से काजू-बादाम डालें और सर्व करें।

    इन बातों का रखें ध्यान

    अनानास की खटास बैलेंस करने के लिए चीनी की मात्रा स्वादानुसार बढ़ा सकते हैं।
    सूजी वाले हलवे में थोड़ा घी ज्यादा डालने से टेक्सचर और रिचनेस बढ़ती है।
    मैदा-मिल्क पाउडर वाला हलवा फ्रिज में 2 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, बस सर्व करने से पहले हल्का गरम करें।

    यह भी पढ़ें- दूध में सूजी घोलिए और बनाइए पंजाब का फेमस मखंडी हलवा, स्वाद ऐसा कि सब कहेंगे- "हमें भी बताओ रेसिपी"

    यह भी पढ़ें- थोड़ी मेहनत, लेकिन लाजवाब स्वाद; जानिए हलवाई जैसा मूंग दाल हलवा बनाने का सीक्रेट