Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Happy New Year मैसेज से हो गए हैं बोर? ट्राई करें ये अनोखे बधाई संदेश, पढ़कर सबका दिल खुश हो जाएगा

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:51 PM (IST)

    यह लेख नए साल 2026 के लिए अनोखे और दिल को छू लेने वाले शुभकामना संदेश प्रस्तुत करता है। यह नए साल की नई उम्मीदों और अवसरों को प्रियजनों के साथ साझा कर ...और पढ़ें

    Hero Image

    नए साल 2026 के लिए अनोखे और दिल छू लेने वाले शुभकामना संदेश (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बस कुछ घंटे बाद ही नया साल दस्तक देने वाला है। दुनियाभर में लोग बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे हैं। नया साल हर किसी के लिए नई उम्मीदें और नए मौके लेकर आता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दिन लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं और बधाई संदेश देते हैं। साथ ही अपनों की खुशी और तरक्की की कामना करते हैं। अगर आप भी नए साल के मौके पर अपने दोस्तों, परिवारजनों और करीबियों को न्यू ईयर विश करना चाहते हैं, तो मैसेजेस आपके काम आ सकते हैं।


    1. नया रंग हो नई उमंगे,आंखो में उल्लास नया

    नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया

    नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदलें रंग

    नई बहारें लेकर आए जीवन में मधुमास नया

    नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

    new year

    (Picture Credit- AI Generated)

    2. नया सवेरा एक नई किरण के साथ,

    नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ,

    आपको नया साल मुबारक हो,

    ढेर सारी दुआओं के साथ

    नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

    3.नया साल नई रोशनी लेकर आए,

    हर दिन खुशियों से भर जाए,

    सपनों को मिले नई उड़ान,

    जीवन में आए नई पहचान।

    नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

    new year (1)

    (Picture Credit- AI Generated)

    4. नया साल नई शुरुआत है,

    हर दिन कुछ खास बात है,

    जो अधूरा था वो पूरा हो,

    आपका हर सपना सच हो।

    हैप्पी न्यू ईयर 2026


    5. सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,

    सामना न हो कभी तन्हाइयों से,

    हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका,

    यही दुआ है दिल की गहराइयों से

    हैप्पी न्यू ईयर 2026

    happy new year (1)

    (Picture Credit- AI Generated)

    6. हर साल आता है, हर साल जाता है,

    इस नए साल में आपको वो सब मिले,

    जो आपका दिल चाहता है.

    नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं!

     

    7. बीते लम्हों को दिल में बसाएं,

    आने वाले कल को सजाएं,

    हर दिन हो मुस्कान से भरा,

    नया साल खुशहाल बन जाए।

    नए साल 2026 की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं!

    Happy New Year 2026

    happy new year (2)

    (Picture Credit- AI Generated)

    8. सफलता आपके कदम चूमे,

    खुशियां हर पल आपको ढूंढें,

    स्वास्थ्य और सुकून साथ रहे,

    नया साल मंगलमय रहे।

    हैप्पी न्यू ईयर 2026


    9. सूरज की तरह चमकते रहो आप,

    चांद की तरह खिलते रहो आप,

    2026 में गम आपसे कोसों दूर रहे,

    सफलता की बुलंदियों को छूते रहो आप

    Happy New Year 2026

    happy new year (3)

    (Picture Credit- AI Generated)

    10. सफलता और समृद्धि लाए नया साल

    यह साल जीवन में लाए सफलता की सौगात,

    हर काम में मिले आपको खुशियों की बरसात

    सपनों को सच करने की मिलेगी नई राह,

    इस साल 2026 में पूरी हो आपकी हर चाह

    नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं!


    यह भी पढ़ें- Happy New Year 2026: नए साल में लाल गुलाब बढ़ाएंगे रिश्तों की महक, डिमांड तेज; कीमतों में अचानक उछाल

    यह भी पढ़ें- New Year पर दुनिया भर में गुडलक के लिए अपनाए जाते हैं ये अनोखे तरीके; आज रात आप भी करें ट्राई