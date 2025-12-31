Language
    Happy New Year 2026: नए साल में लाल गुलाब बढ़ाएंगे रिश्तों की महक, डिमांड तेज; कीमतों में अचानक उछाल

    By Mithilesh Tiwari Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    गोपालगंज में नए साल 2026 के स्वागत को लेकर उत्साह है। लाल गुलाब, मिठाई और केक की मांग बढ़ी है, हालांकि गुलाब महंगे हुए हैं। युवा पिकनिक की योजना बना र ...और पढ़ें

    Hero Image

    बढ़ गई गुलाब के फूल की अचानक कीमत

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। साल 2025 की विदाई और नए साल 2026 के स्वागत को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। बुधवार को साल के अंतिम दिन ठंड का असर जरूर दिखा, लेकिन नए साल के जश्न का जोश लोगों पर भारी पड़ा। सुबह से ही बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई। खासकर युवा वर्ग में नए साल के स्वागत को लेकर खासा उत्साह नजर आया। मिठाई की दुकानों से लेकर फूलों की सजी-धजी दुकानों तक लोगों की भीड़ दिनभर लगी रही। ऐसे में जब गुरुवार को लोग साल 2026 का स्वागत करेंगे, तो लाल गुलाब आपसी रिश्तों में मिठास और खुशबू घोलते नजर आएंगे।

    नए साल की पहली तारीख को एक-दूसरे को शुभकामनाएं देने और रिश्तों को तरोताजा करने की परंपरा लगातार मजबूत हो रही है। इसी कारण फूलों, खासकर लाल गुलाब की मांग में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रेम, दोस्ती और अपनापन जताने का सबसे आसान माध्यम माने जाने वाले लाल गुलाब की इस बार खास डिमांड है। हालांकि महंगाई ने इस इजहार-ए-मोहब्बत को थोड़ा महंगा जरूर बना दिया है।

    पिछले वर्ष जहां लाल गुलाब 10 से 15 रुपये प्रति फूल बिक रहा था, वहीं इस बार इसकी कीमत बढ़कर 20 से 25 रुपये प्रति फूल तक पहुंच गई है।

    फूल विक्रेताओं के अनुसार ठंड और आवक में कमी के कारण गुलाब के दाम बढ़े हैं। इसके बावजूद लोगों की मांग में कोई खास कमी नहीं आई है।

    शहर के विभिन्न इलाकों में फूलों की दुकानें सजी हुई हैं और देर शाम तक ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि महंगाई का असर यह जरूर दिखा कि जो लोग पहले गुलदस्ते खरीदा करते थे, वे अब एक-दो फूल लेकर ही काम चला रहे हैं।

    फूलों के साथ-साथ नए साल के जश्न में केक और मिठाइयों की भी जबरदस्त मांग देखी जा रही है। केक दुकानों पर पहले से ही एडवांस ऑर्डर दिए जा चुके हैं।

    बुधवार को सुबह से ही मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई थी। दुकानदारों का कहना है कि नए साल की रात और पहली जनवरी को मिठाइयों की भारी बिक्री होती है, इसलिए अतिरिक्त तैयारी की जा रही है।

    केक, रसगुल्ला, लड्डू, काजू-कतली और अन्य मिठाइयों की खुशबू से बाजार गुलजार है।

    नए साल के स्वागत को लेकर पिकनिक की योजना भी जोरों पर है। खासकर युवा वर्ग में पिकनिक को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

    लोग नए और पुराने पिकनिक स्पॉट की तलाश में जुटे हैं। सवेया हवाई अड्डा से लेकर डुमरिया घाट तक युवाओं की पसंदीदा जगहों में शामिल हैं।

    इसके अलावा कुछ लोग इस बार कुशीनगर जाने की योजना बना रहे हैं। वहीं कुछ लोग बाल्मिकीनगर और नेपाल की वादियों में नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं।

    कुल मिलाकर गोपालगंज में नए साल का स्वागत पूरे उत्साह और उमंग के साथ किया जा रहा है। लाल गुलाब, मिठाइयां, केक और पिकनिक की तैयारियों के बीच लोग उम्मीद कर रहे हैं कि साल 2026 उनके जीवन में खुशियों, सफलता और रिश्तों की नई खुशबू लेकर आएगा।

    नव वर्ष पर कटेंगे केक, बटेंगीं मिठाइयां

    नए साल के स्वागत को लेकर केक के साथ ही मिठाइयों की मांग भी काफी बढ़ गई। नए साल के स्वागत के लिए तो लोगों ने पहले से ही केक बनाने के आर्डर दे दिए हैं।

    वहीं बुधवार को सुबह से ही मिठाई की दुकानों पर मिठाई के आर्डर आने लगे हैं। दुकानदार अधिक मांग को देखते हुए केक व मिठाईयों को तैयार करने में लगे हैं। ताकि पहली जनवरी को वे लोगों की मांग को पूर्ण कर सकें।

    पिकनिक स्पॉट की तलाश को युवाओं में दिखा जोश

    नए साल के स्वागत में पिकनिक मनाने की तैयारी में जुटे लोग नए पिकनिक स्पाट की भी तलाश में हैं। पिकनिक को लेकर सबसे अधिक जोश में युवा दिख रहे हैं।

    पिकनिक के लिए युवा वर्ग के लोग सवेया हवाई अड्डा से लेकर डुमरिया घाट तक को पसंद कर रहे हैं। कुछ लोगों की पसंदीदा जगह इस बार कुशीनगर भी है।

    वैसे कुछ लोग बाल्मिकीनगर तो कुछ नेपाल की वादियों में भी जाकर नए साल का जश्न मनाने की तैयारियों में बुधवार को पूरे दिन लगे रहे।