टर्की कैसे बना थैंक्सगिविंग का प्रतीक? दिलचस्प है प्लायमाउथ से लेकर राष्ट्रपति पार्डन तक की कहानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। थैंक्सगिविंग अमेरिका के सबसे धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को यह त्योहार मनाया जाता है। इसलिए इस साल यह त्योहार (Thanksgiving 2025) 27 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ थैंक्सगिविंग डिनर का आयोजन करते हैं।

खास बात यह है कि इस डिनर में टर्की (Thanksgiving Dinner) को जरूर शामिल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि थैंक्सगिविंग के साथ टर्की का क्या कनेक्शन है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। ऐतिहासिक जड़ें थैंक्सगिविंग की शुरुआत 1621 के प्लायमाउथ हार्वेस्ट फेस्टिवल से जुड़ी है, जहां इंग्लैंड से आए तीर्थयात्रियों और वामपनोआग जनजाति ने मिलकर तीन दिनों तक उत्सव मनाया। ऐसा माना जाता है कि उस समारोह में मुर्गी के अलग-अलग प्रकार शामिल थे, जिनमें टर्की भी हो सकता है। उस समय न्यू इंग्लैंड के क्षेत्र में टर्की काफी मात्रा में पाए जाते थे। यह एक स्थानीय और आसानी से उपलब्ध होने वाला पक्षी था, जिसका शिकार करना भी काफी आसान था।

व्यावहारिक कारण टर्की का आकार थैंक्सगिविंग के लिए इसे परफेक्ट बनाता है। एक औसत टर्की का वजन 10-15 पाउंड तक होता है, जो एक पूरी फैमिली के डिनर के लिए काफी होता है। 17वीं सदी में रेफ्रिजरेशन की सुविधा न होने के कारण बड़े जानवरों का मांस संरक्षित करना मुश्किल था, लेकिन टर्की का आकार इतना बड़ा था कि उसे एक ही बार में पकाया और खाया जा सकता था। इसके विपरीत, बत्तख या मुर्गी छोटे आकार की होती थीं।

(Picture Courtesy: Freepik) सांस्कृतिक महत्व 19वीं सदी में लेखक सारा जोसेफा हेल की कोशिशों से थैंक्सगिविंग को राष्ट्रीय छुट्टी का दर्जा मिला। 1863 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इसे आधिकारिक मान्यता दी। इस दौरान, टर्की ने इस त्योहार की पहचान बनानी शुरू कर दी। हेल ने अपनी पत्रिका "गोडे लेडीज बुक" में थैंक्सगिविंग मेन्यू में टर्की को केंद्रीय स्थान दिया।