Thanksgiving Day 2025: नवंबर के चौथे गुरुवार को ही क्यों मनाते हैं यह त्योहार? दिलचस्प है इसका इतिहास
इस साल 27 नवंबर को थैंक्सगिविंग डे (Thanksgiving Day 2025) मनाया जाएगा। यह दिन अमेरिका और कनाडा में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ इकट्ठा होते हैं और दावत करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात है कि इसकी कोई तारीख फिक्स नहीं है, बल्कि यह नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। आइए जानें क्यों।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल नवंबर महीने का चौथा गुरुवार अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में थैंक्सगिविंग डे (Thanksgiving Day) के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन परिवार के साथ समय बिताने, स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने और जीवन की अच्छाइयों के लिए आभार जताने का अवसर है।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह त्योहार हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का इतिहास (Thanksgiving Day History) काफी दिलचस्प है और यह अमेरिकी इतिहास और राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है। आइए जानें इससे जुड़ी कहानी।
पहला थैंक्सगिविंग
थैंक्सगिविंग की परंपरा की शुरुआत सन् 1621 में मानी जाती है। इंग्लैंड से आए तीर्थयात्री धार्मिक स्वतंत्रता की तलाश में अमेरिका पहुंचे थे। पहली सर्दी कठिनाईयों भरी रही, लेकिन स्थानीय लोगों, खासतौर से वामपानोआग (Wampanoag) जनजाति, ने उन्हें फसल उगाने और जीवनयापन के गुर सिखाए। अगली फसल सफल रही तो तीर्थयात्रियों ने उनकी मदद के लिए आभार जताने के लिए एक दावत का आयोजन किया। यह तीन दिनों तक चलने वाला उत्सव माना जाता है, जिसे पहला थैंक्सगिविंग कहा जाता है। हालांकि, यह एक निश्चित तारीख या दिन से जुड़ा नहीं था।
एक निश्चित तारीख की तलाश
शुरुआती दिनों में, थैंक्सगिविंग एक अनियमित त्योहार था। अलग-अलग कालोनियों और राज्यों में अलग-अलग समय पर इसे मनाया जाता था, अक्सर फसल की कटाई के मौसम के अंत में। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने 1789 में पहला राष्ट्रीय थैंक्सगिविंग प्रोक्लेमेशन जारी किया, लेकिन यह एक स्थायी तारीख स्थापित नहीं कर पाया। 19वीं सदी के मध्य तक, अमेरिका में थैंक्सगिविंग की कोई एकसमान तारीख नहीं थी।
सारा जोसफा हेल और अब्राहम लिंकन की भूमिका
थैंक्सगिविंग को एक राष्ट्रीय त्योहार बनाने की मुहिम में सबसे प्रमुख नाम सारा जोसफा हेल का है, जो एक मशहूर लेखिका और 'Godey's Lady's Book' नाम की पत्रिका की संपादक थीं। उन्होंने लगभग 17 साल तक लगातार राष्ट्रपतियों को पत्र लिखकर थैंक्सगिविंग को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि यह त्योहार राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा।
उनकी इस कोशिश ने आखिरकार राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को प्रभावित किया। अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान, राष्ट्र को एकजुट करने की कोशिश में, लिंकन ने 1863 में एक प्रोक्लेमेशन जारी कर थैंक्सगिविंग डे को नेशनल हॉलिडे घोषित किया। लिंकन ने इसे नवंबर के आखिरी गुरुवार को मनाने की घोषणा की। यह फैसला फसल की कटाई के पारंपरिक समय और राष्ट्रीय सद्भावना को ध्यान में रखकर लिया गया था।
चौथे गुरुवार पर क्यों शिफ्ट हुआ?
लगभग 75 साल तक थैंक्सगिविंग नवंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता रहा। लेकिन फिर एक समस्या आई। 1939 में, नवंबर में पांच गुरुवार थे, जिसका मतलब था कि थैंक्सगिविंग 30 नवंबर को पड़ रहा था। इससे क्रिसमस शॉपिंग सीजन कम हो गया, जिसे लेकर व्यापारी चिंतित हो गए। उन्होंने डर जताया कि छोटा शॉपिंग सीजन बिक्री पर बुरा असर डालेगा।
इस चिंता को दूर करने के लिए, तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने एक विवादास्पद फैसला लिया और थैंक्सगिविंग को एक सप्ताह पहले यानी नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाने की घोषणा कर दी। इस फैसले को "Franksgiving" का मजाक उड़ाया गया। कुछ राज्यों ने इस नई तारीख को माना, तो कुछ पुरानी तारीख पर ही अड़े रहे।
कांग्रेस का फैसला
इस कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस को हस्तक्षेप करना पड़ा। 26 दिसंबर, 1941 को, रूजवेल्ट ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसने थैंक्सगिविंग डे को एक कानूनी फेड्रल हॉलिडे के रूप में स्थापित किया और इसकी तारीख तय की हर साल नवंबर का चौथा गुरुवार। इस तरह, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही, थैंक्सगिविंग की तारीख को स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया।
