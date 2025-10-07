Karwa Chauth 2025: इस करवा चौथ साड़ी या गहने नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को दें ये खास तोहफे

करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का त्योहार हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। इस दिन वे अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं और रात को चांद देखकर अपना व्रत खोलती हैं। इस खास मौके पर पति भी अपनी पत्नी को कुछ न कुछ तोहफा देते हैं। आइए साड़ी या गहनों के अलावा और क्या खास गिफ्ट कर सकते हैं।

सुमन अग्रवाल, नई दिल्ली। करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) पर पत्नी को उपहार में साड़ी और गहने देने की परंपरा अब पुरानी हो गई है। बदलते समय के साथ गिफ्ट्स देने के ट्रेंड भी बदले हैं। पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए तो गिफ्ट भी खास होना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस साल आनलाइन- आफलाइन कौन से ट्रेडिंग गिफ्टस (Karwa Chauth Gift Ideas) उपलब्ध है, जो आपके करवा चौथ को बनाएंगे खास।

प्रीपेड गिफ्ट कार्ड कई बार पत्नी को पति से पैसे मांगने में झिझक हो सकती है, इसलिए अगर आपकी पत्नी शापिंग की शौकीन हैं तो उन्हें करवा चौथ पर प्रीपेड गिफ्ट कार्ड उपहार में दे सकते हैं, ताकि वे अपनी मनपसंद खरीदारी कर सकें।

निवेश योजना वैसे तो आजकल अधिकांश लोग पत्नियों के लिए बचत और निवेश के प्लान बनाते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो यह अच्छा मौका है। पत्नी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बेहतरीन निवेश की योजना बना सकते हैं।

हॉलिडे ट्रिप अगर आप अपनी पत्नी को स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो उनके पसंदीदा डेस्टिनेशन की ट्रिप प्लान करें। यह पति-पत्नी दोनों को एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगा, साथ ही दोनों को एकसाथ वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा।

(Picture Courtesy: Freepik) सोने का सिक्का या बिस्किट सोने के आभूषण अधिकतर महिलाओं की पहली पसंद होते हैं उन्हें सोना पहनना और रखना दोनों ही अच्छा लगता है। करवाचौथ पर अगर उन्हें सोने का सिक्का या सोने का बिस्किट दिया जाए तो वह बहुत खुश होंगी, क्योंकि यह निवेश और बचत की एक बेहतरीन योजना है।

किचन का सामान महिलाओं का अधिकांश समय किचन में ही जाता है। ऐसे में किचन के पुराने उपकरण जो पुराने हो गए हैं, उन्हें बदलकर नए उपकरण ला सकते हैं। इसके अलावा कुकिंग आसान करने के लिए नए उपकरण, जैसे काफी मेकर, एयर फ्रायर जैसा सामान भी अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सकते हैं।

(Picture Courtesy: Freepik) स्पा पैकेज त्योहारों की तैयारियों के बीच महिलाओं को अपने लिए वक्त नहीं मिलता, इसलिए अगर उन्हें स्पा के पैकेज का सालाना सब्सक्रिप्शन गिफ्ट किया जाए तो वे बहुत खुश हो जाएंगी। दरअसल, महिलाओं को खुश करने का यह सबसे अच्छा तरीका है।

स्मार्ट या स्टाइलिश वॉच आजकल महिलाएं फिटनेस को लेकर बेहद जागरूक हो गई है। ऐसे में स्मार्ट वॉच उनके लिए एक बेहतरीन उपहार है। इससे वे अपनी सेहत से जुड़ी पल-पल की अपडेट ले पाएंगी। ऐसा गिफ्ट देने से यह भी जाहिर होगा कि पति, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर फिक्रमंद है। इसके अलावा आप पत्नी को ब्रांडेड और स्टाइलिश घड़ी भी गिफ्ट कर सकते हैं, जो उनके परिधान के साथ मेल खाती हो ।